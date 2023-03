Nicolas Cage bebeu seu próprio sangue enquanto interpretava Drácula em seu último filme: há algo quente e confuso sobre isso

Aatores e diretores costumam ter algumas das anedotas mais extraordinárias de seu tempo trabalhando em sets de filmagem.

Em uma revelação recente do estranho e maravilhoso mundo dos sets de filmagem de Hollywood, Nicholas Cage revelou um detalhe perturbador de seu tempo filmando ‘Renfield’ para o qual ele interpreta o vilão icônico, Drácula.

O ator é conhecido por ser um dos mais excêntricos de Hollywood e nas filmagens deste filme algo bastante perturbador aconteceu com ele.

Durante as filmagens do próximo filme ‘Renfield’, Jaula revelou que ele involuntariamente bebeu seu próprio sangue, como se realmente fosse o Drácula.

Nicholas Cage conta como bebeu o próprio sangue: “Há algo quente e difuso nisso”.

O ator contou a anedota durante um Reddit AMA (Ask Me Anything) ao lado de sua co-estrela, Nicholas Hoult.

Um fã perguntou se ele bebeu sangue de verdade enquanto filmava ‘Renfield’. Nicholas Cagecom um toque de brincadeira, respondeu: “As presas eram presas genuínas, eram de cerâmica e bastante pontudas. Então mordi o lábio algumas vezes o que me fez beber meu próprio sangue.”

Hoult acrescentou: “Eu meio que gosto do gosto do meu próprio sangue.” Cage então completou a pergunta dizendo: “Há algo quente e confuso sobre isso.”

Dirigido por Chris McKayO filme ‘Renfield’ será lançado em 14 de abril deste ano.

A trama é baseada na vida do capanga de Drácula, Renfield. Seu trabalho é colocar vítimas em uma bandeja e seguir as ordens de seu ‘patrão’.

No filme, Renfield quer fugir do famoso vampiro e seguir seu caminho, mas não será fácil para ele fugir do Conde, interpretado por Nicholas Cage.