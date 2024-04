Draft 2024 do Kansas City Chiefs: Quem fez parte deste ano do time de Kansas City no draft da NFL?

Frefaça um Super Bowl vitória, o Chefes de Kansas City entrou no Draft de 2024 da NFL com foco estratégico, visando reabastecer seu elenco e ampliar seu sucesso no campeonato. O Chefes administrou suas escolhas de draft com astúcia, abordando áreas-chave para aumentar seu poder de fogo ofensivo e profundidade defensiva. Aqui está uma análise detalhada de suas seleções:

Xavier Worthy, WR, Texas – Rodada 1, Escolha 28 (de Bills)

Os Chiefs iniciaram seu draft selecionando Xavier Digno, o jogador mais rápido no Combine deste ano, com um recorde de 4,21 segundos de corrida de 40 jardas. Espera-se que Worthy preencha o vazio deixado ao afastar ameaças profundas Mecole Hardman e Márquez Valdés-Scantling. Seu impressionante desempenho colegial em Texasostentando uma média de 66 recepções e mais de 900 jardas por temporada, sugere que ele será uma adição vital ao corpo de recepção dos Chiefs ao lado Hollywood marrom.

Kingsley Suamataia, OT, BYU – Rodada 2, escolha 63 (de 49ers)

Kansas City escolheu Kingsley Suamatia na segunda rodada, um atacante versátil capaz de jogar left tackle – uma posição deixada em aberto com Donovan Smith não assinado. Suamataia também pode fornecer uma opção valiosa de swing se o tackle certo Jawan Taylor continua a lutar.

Jared Wiley, TE, TCU – Rodada 4, Escolha 131

Na quarta rodada, os Chiefs adicionaram Jared Wileyum final apertado de TCU conhecido por sua impressionante velocidade de 4,6 na corrida de 40 jardas e mãos confiáveis. Medindo 1,80m e pesando 249 libras, os atributos físicos de Wiley e a taxa de queda mínima fazem dele uma adição promissora para tarefas rotativas de tight end e um potencial contribuidor futuro para os esquemas ofensivos da equipe.

Jaden Hicks, S, Estado de Washington – Rodada 4, Escolha 133 (seleção compensatória de Bills)

Apenas duas escolhas depois, Kansas City garantiu Jaden Hicksuma segurança altamente considerada Estado de Washington. Conhecido por seu tamanho sólido e excepcional jogo, espera-se que Hicks se encaixe bem em qualquer esquema defensivo e se torne um safety titular sob o comando do coordenador defensivo. Steve Spagnuolo.

Hunter Nourzad, C, Penn State – Rodada 5, Escolha 159 (dos Cowboys)

Com sua escolha na quinta rodada, os Chiefs selecionaram Caçador Nourzadum atacante de interiores de Estado de Penn. A versatilidade e experiência de Nourzad em múltiplas posições na linha ofensiva fazem dele um recurso valioso para Kansas City, potencialmente apoiando todas as três posições internas.

Kamal Hadden, CB, Tennessee – Rodada 6, Escolha 211 (seleção compensatória de 49ers)

Kansas City adicionou profundidade ao seu secundário selecionando Kamal Haddenum cornerback de Tenessi, na sexta rodada. Apesar da falta de velocidade máxima, as habilidades de cobertura e produção de bola de Hadden foram altamente avaliadas, tornando-o um candidato adequado para esquemas de cobertura de zona.

CJ Hanson, G, Holy Cross – Rodada 7, Escolha 248 (de Bills)

Na rodada final, os Chiefs escolheram CJ Hansonum guarda de Cruz Sagrada. Com 38 partidas universitárias em seu currículo, a rapidez de Hanson no jogo de corrida pode ser uma vantagem. No entanto, ele precisará fortalecer suas habilidades de proteção de passes para enfrentar competições de nível NFL.

O Chefes de Kansas City‘abordagem para o Rascunho de 2024 reflete uma mistura de jogadores de impacto imediato e perspectivas de desenvolvimento, com o objetivo de sustentar o seu desempenho de nível de campeonato enquanto se prepara para desafios futuros.