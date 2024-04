Assista Alfredo Angulo e Jeremiah Riggs fazendo um clássico instantâneo de 93 segundos no BKFC KnuckleMania 4

Alfredo Angulo se sentia em casa no círculo quadrado do BKFC, e depois de levar um soco no rosto algumas dezenas de vezes, isso o acordou completamente ao terminar uma das lutas mais selvagens que você já viu.

O ex-campeão interino de boxe leve dos médios da WBO enfrentou Jeremiah Riggs em sua estreia promocional no evento KnuckleMania 4 de sábado em Los Angeles. A luta começou com os dois caras indo atrás, mas Riggs levando a melhor com os figurões – e até mesmo agarrando o cabelo de Angulo em várias ocasiões durante as trocas violentas. Após o primeiro minuto e a mudança, Angulo começou a pousar e acabou mandando Riggs para a tela com uma grande mão direita para vencer a emocionante partida.

Confira os vídeos da incrível batalha de 93 segundos abaixo.

Angulo competiu notavelmente no boxe profissional com um recorde de 26-8, e foi qualificado para as Olimpíadas como amador.

Foi a primeira luta do jogador de 41 anos desde agosto de 2020, derrota por decisão para Vladimir Hernandez.