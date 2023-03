Notícias da MLB: Team USA um passo mais perto de defender seu título após impressionante grand slam de Trea Turner

A equipe dos EUA tem que agradecer Trea Turner’s desempenho muito necessário que ajudou a mudar as coisas depois que um rali venezuelano de 5 corridas tirou o fôlego da equipe dos EUA, que tinha mais da metade da torcida torcendo pela equipe sul-americana.

Foi graças a um incrível Grand Slam pelo Centro-campista dos Phillies que Equipe EUA conseguiu recuperar o ar, pois houve um momento em que a Venezuela se sentia como vencedora de um jogo inacabado, porém, um Grand Slam muda tudo.

Seleção dos EUA está nas semifinais onde enfrentará Cuba

Além disso, o jogador de segunda base da Venezuela Se Altuve deixou o jogo no quinto após ser atingido por uma bola, que o levou a fraturar o polegar da mão direita após ser atingido por um arremesso de Daniel Bard, que teve um alívio terrível com dois arremessos selvagens e uma bola que permitiu à Venezuela volte 5-6.

José Altuve teve de deixar o jogo no 5º turno

Diante de um grande clima de torcedores venezuelanos na casa do Miami Marlinso atual campeão teve um jogo em que caiu no chão correndo montando um rally no início do primeiro inning para subir 3-0 e depois caiu 5-7 até Turner resgatá-los quando eles estavam prestes a desistir. O estalo de seu bastão silenciou as arquibancadas lotadas de torcedores venezuelanos.

Cuba está pronta para a seleção dos EUA, assim como o Japão, que enfrentará o México na segunda-feira