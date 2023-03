Sensação da IndyCar, Lindsay Brewer sonha com F1 e Hamilton

A IndyCar tem uma nova sensação. Ela é motorista americana Lindsay Brewer25 anos, que sonha entrar na Fórmula 1.

Além de seu trabalho na pista, Cervejeiro é bastante ativa nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, onde conta com 2,1 milhões de seguidores, que acompanham todas as suas corridas e também aplaudem todas as suas selfies e poses que chamam muita atenção.

Cervejeiro sempre compartilha com seus fãs suas corridas na pista e os mantém informados sobre suas performances e resultados. No último fim de semana ela competiu no Sebring International Raceway, na Flórida.

Ela é considerada uma das pilotos de corrida mais sexy do mundo e é uma superfã confessa de Sir Lewis Hamilton.

Lindsay Brewer compete no USF Pro 2000 e descobriu seu amor pelo automobilismo aos 11 anos em uma festa de aniversário de kart.

Lindsay Brewer, fã de Hamilton e sonhadora da F1

Em entrevista ao ‘Racers Behind The Helmet’, ela falou sobre seus ídolos do automobilismo e, sem surpresa, destacou o heptacampeão mundial.

Quando questionada sobre quem são seus modelos, Cervejeiro respondeu sem hesitar.

“Eu diria Lewis hamilton e os Andretti. Hoje ainda sou um grande fã de Lewis e pessoas como Romain Grosjeanque se mudou para a Indycar e está fazendo um trabalho fantástico ajudando o esporte a crescer”, Cervejeiro confirmado.