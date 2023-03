Show pós-luta do UFC 286: Reação à vitória de Leon Edwards, Colby Covington recebendo a próxima chance pelo título

Leon Edwards venceu a luta principal do UFC 286, bem como sua trilogia com Kamaru Usman para reter o campeonato dos meio-médios do UFC.

Após o evento, Dana White anunciou que o próximo adversário de Edwards será Colby Covington, independentemente do que aconteça na divisão.

Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem à vitória por decisão de “Rocky” para encerrar a noite, onde Usman vai de sua segunda derrota consecutiva para o campeão, a decisão de anunciar Covington como o número 1 contendor antes de Gilbert Burns x Jorge Masvidal acontecer no UFC 287, e Belal Muhammad potencialmente lutando contra Shavkat Rakhmonov em seguida. Além disso, eles discutirão a vitória por decisão de Justin Gaethje contra Rafael Fiziev em um evento co-principal clássico, alguns dos placares bizarros do card, tirarão algumas dúvidas dos espectadores e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC 286 acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde mais você conseguir seus pods.