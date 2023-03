Valtteri Bottas simpatiza com Sergio Perez em meio a sua batalha com Max Verstappen

Valtteri Bottas é uma das únicas pessoas que tem autoridade para falar em ser um ‘segundo piloto’ em uma das equipes mais fortes da F1, como foi em Mercedes alguns anos atrás.

Com cinco temporadas nos ‘Silver Arrows’, o finlandês esteve sempre na sombra de Lewis Hamilton, pelo que equipara a sua experiência ao que Sergio Perez vive atualmente no Red Bull.

O piloto da Alfa Romeo referiu ainda que tem ‘pena’ de Checo na sua luta contra Max Verstappen.

“Não vai ser fácil para ele. Ele vai querer muito vencer, mas está no mesmo barco que eu na Mercedes. Ele está ao lado de alguém que é incrivelmente difícil de bater, alguém que é superconsistente e tem muita talento,” bottas disse ao Racing News 365.

Quanto ao conselho que daria ao mexicano, Bottas destacou que não deve ser muito ambicioso.

“Eu diria ‘tente não acabar em uma espiral de sempre querer demais. Acima de tudo, continue acreditando em suas próprias qualidades e faça suas próprias coisas”, acrescentou.

“Embora seja mais fácil dizer do que fazer.”

Para concluir, o piloto finlandês compartilhou os sentimentos envolvidos em entrar no monolugar mais rápido do grid e como lidar com isso quando seu companheiro de equipe está superando você.

“Isso é um prazer misturado, sim. Cada vez que você entra no carro mais rápido, você é um ser humano privilegiado. Cada vez que você sai na pista, você tem a chance de conseguir a pole position ou a chance de vencer a corrida, mas todos quer”, detalhou.

Bottas em sua mudança da Mercedes para a Alfa Romeo

O finlandês está agora em sua segunda temporada longe do time de Brackley depois que seu contrato expirou e Mercedes substituiu-o por George Russel. No entanto, acredita estar mais tranquilo com os novos desafios que a vida perto do fim da grelha apresenta.

“Não é realmente estranho. A vida muda e você passa por diferentes capítulos de sua carreira.”

“Você leva um tempo para se preparar para estar em um time diferente, além de ter objetivos diferentes. Então, não é estranho, eu diria que é a situação em que estou e a situação em que estou focado.

“Não me interpretem mal. Sinto falta de vencer e ter a oportunidade de vencer, mas talvez isso tenha facilitado um pouco a transição.”