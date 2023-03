Vereador Menininho cobra atualização do Plano de Manejo da APA da Marituba

Após algumas reuniões com o presidente do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas (IMA), Gustavo Lopes, para tratar a necessidade de atualizar o Plano de Manejo da APA da Marituba, o vereador Menininho, participou nesta quinta-feira, 09, no auditório do Fórum Juiz Augusto Rodrigues de Souza Campos em Piaçabuçu, do primeiro encontro para tratar a atualização do plano.

Na ocasião estiveram presentes representantes do Instituto Federal de Alagoas, outros vereadores a exemplo de Jaime Cazuza e Marivaldo do Peba, diretores de usinas, representantes do IMA e também do escrivão e diretor do Fórum, o senhor Junior Delfino, além da Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente, Djalice Beltrão. De acordo com Menininho o primeiro encontro foi muito produtivo, sendo necessário outros momentos de discussão para que se ache a solução ideal para todos que buscam investir e empreender na área da APA, mas esbaram na burocracia e muitas vezes pecam pela falta de informação.

“Precisamos discutir a atualização do Plano de Manejo da APA da Marituba, buscando soluções para os empreendedores que tentam trabalhar com a criação de peixe ou de camarão, ou mesmo erguer estruturas de beneficiamento de pescado na região com objetivo de promover a geração de emprego e renda, mas esbarram na falta de conhecimento e orientação necessária por parte dos órgãos de fiscalização e proteção do Meio Ambiente”, enfatizou Menininho.