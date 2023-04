Blink-182 vai subir ao palco do Coachella, se apresentando pela primeira vez desde 2014

A banda — compilada de Travis Barker , Mark Hoppus dar Tom DeLonge – foi adicionado à programação do festival na noite de quarta-feira, sem aviso prévio.

O Coachella também apontou todos os olhos para a adição sutil – o post tem a legenda “Tire a calça e a jaqueta ☀️” … uma referência a uma das faixas de sucesso do Blink. Eles vão tocar no palco do Sahara às 18h45 da noite de sexta-feira… você foi avisado!