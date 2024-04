Caleb Williams já está provando que todos estão errados sobre as bandeiras vermelhas de seu “mau companheiro de equipe”

Taqui não é segredo que Calebe Williams é um dos zagueiros mais prontos para a NFL na classe draft de 2024, talvez o mais pronto para começar imediatamente e liderar um time emergente como o que poderia ser o Ursos de Chicagomas havia um ponto de interrogação.

Antes do Rascunho, muitos relatórios indicaram problemas de caráter e falta de liderança para com seus companheiros de equipe. Parece que esses relatórios mudaram de forma positiva e os jogadores que saíram da faculdade já sentiram isso, algo para desenvolver quando ele começar a liderar uma franquia que precisa desesperadamente de sucesso.

Segundo fontes, Williams tem mantido contato contínuo com jogadores que foram convocados, enviando-lhes mensagens de texto com frequência e agora que jogadores não convocados assinaram com um time que busca ganhar uma vaga em um NFL escalação, ele também tem dado muito apoio, expressando apenas palavras positivas para eles nas redes sociais.

Os ursos procuram ter o pacote completo

Ele tem um braço forte e pode entrar e sair do bolso e fazer arremessos precisos no campo. Sua experiência em duas conferências de poder depois de jogar em Oklahoma e USC o preparou para seu próximo desafio agora na NFL.

Mesmo quando Caleb Williams não forneceu registros médicos às equipes durante a combinação da NFL, o Chicago Bears se sentiu muito confortável com ele como seu novo sinalizador e deixou no passado quaisquer problemas que a liga pudesse ter sentido em relação a esta ação.

O novato que ligou para o sinal forneceu essas informações médicas à sua nova equipe nas semanas seguintes, sendo claro e transparente com a diretoria que acabou contratando-o.