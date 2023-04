Estrela de filmes de ação Jet Li ‘Memba Him?!

estrela de filme de ação Jet Li estava com quase 30 anos quando exibiu seus (muitos) talentos durante o início dos anos 2000 … levando suas artes marciais e habilidades de atuação para a tela grande com algumas das celebridades mais quentes de Hollywood e lutando bastante!

Trabalhando ao lado Mel Gibson dar Danny Glover, o filme de 1998 “Máquina Mortífera 4” seria o primeiro show de Li em Hollywood. Em 2000, ele interpretou o papel principal de Han Sing no filme de ação “Romeo Must Die” ao lado do falecido Aaliyah e continuaria a ser elogiado por seu trabalho nos próximos anos.