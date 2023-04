INSS: Parceria entre Previdência Social e Prefeitura do Rio pode Requalificar Beneficiários

De acordo com informações oficiais, uma parceria entre o Ministério da Previdência Social e a Prefeitura do Rio deve requalificar os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo destaca a recente divulgação oficial do Ministério da Previdência Social, a parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro deve estruturar projetos para a requalificação dos beneficiários do INSS, a partir da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro. A abordagem sobre a parceria ocorreu no último dia 17, durante uma reunião entre os envolvidos.

Embora o projeto não tenha sido divulgado oficialmente, entre suas definições deve estar a possibilidade do oferecimento de cursos gratuitos por parte da gestão municipal aos segurados por auxílio-doença, bem como para aposentados e pensionistas.

O Ministério da Previdência Social através de sua plataforma destaca que os cursos devem oferecer qualificação e novas possibilidades de oportunidades profissionais.

Inclusão e oportunidades para beneficiários do INSS

Dessa forma, a iniciativa pode aumentar a inclusão no mercado de trabalho, atuando em consonância com os direitos previdenciários. Além de garantir a cidadania, a medida pode elevar a geração de renda, segundo destaca a recente divulgação.

Representantes das secretarias municipais de Habitação, Ciência e Tecnologia e Proteção e Defesa dos Animais ressaltaram que a parceria tem elevado potencial para gerar novas oportunidades profissionais, bem como, é uma maneira de ocasionar a redução do tempo para a análise da concessão de benefícios.

O escopo do projeto deve contemplar estruturas de programas relacionadas à inclusão social, reabilitação profissional para beneficiários e requalificação em diversas áreas.

A parceria proposta pode reduzir filas

Além disso, de acordo com o Ministério da Previdência Social, é possível criar uma relação simultânea para que os postos da Prefeitura do Rio de Janeiro possam atender os beneficiários, de acordo com a necessidade observada pelo governo federal, com a finalidade de reduzir filas de solicitações no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entretanto, todo esse projeto precisa de uma definição sobre as etapas e possibilidades, sendo assim, a parceria sinaliza uma maneira de criar um processo positivo para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O profissional afastado por auxílio-doença, muitas vezes pode ser realocado ao trabalho em outras funções, a depender da análise profissional técnica do médico do trabalho. Por isso, ações que objetivam essa finalidade podem ser importantes para o direcionamento desses profissionais dentro das atividades operacionais das empresas.

Habitação social



Além disso, a mesma reunião na qual a parceria foi cogitada, abordou uma prioridade importante referente à negociação de imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo o Ministério da Previdência Social, a negociação de imóveis do Instituto seria para direcionar moradias populares. Alguns espaços estão sendo analisados para esse repasse por venda direta.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o maior proprietário público de imóveis do Brasil. Por isso, a sua função social pode ser direcionada para a finalidade habitacional. Dessa forma, além de direcionar medidas para assegurar os direitos previdenciários do trabalhador, também é necessário reduzir o déficit habitacional.

Evento no dia do trabalhador

Por fim, a divulgação oficial destaca que no dia 1º de maio, o Ministério da Previdência Social irá disponibilizar atendimento público com estandes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) instalados em eventos oficiais, que irão ocorrer no Parque de Madureira e Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro.

Trata-se de uma iniciativa dos governos municipais e estaduais. Por fim, a recente divulgação destaca que o trabalhador poderá obter informações sobre diversos serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Desta forma, poderá tirar suas dúvidas sobre situações trabalhistas e/ou que envolvam a aposentadoria.