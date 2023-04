Jack Nicholson faz retorno triunfante ao jogo do LA Lakers

Em meio a rumores de problemas de saúde que o mantêm confinado em casa, Jack Nicholson fez seu retorno triunfante aos olhos do público na noite de sexta-feira, participando de um jogo do playoff do LA Lakers.

O ator três vezes vencedor do Oscar recebeu uma espécie de recepção de herói quando se sentou com seu filho, Ray, ao lado da quadra para assistir o Lakers derrotar o Memphis Grizzles – 125 a 85 – na Crypto.Com Arena em LA.

Várias celebridades se aproximaram de Jack para recebê-lo de volta a um de seus passatempos favoritos – torcer pelo Lakers ao vivo na arena.

A estrela de “Curb your Enthusiasm”, Larry David, veio cumprimentar Jack antes do início do jogo do playoff da primeira rodada.

A lenda do Lakers, LeBron James, tirou um tempo de seu aquecimento para conversar com Jack e dar-lhe um abraço.

Tee, o pai do armador do Memphis Grizzlies, Ja Morant, posou para fotos com Jack, que deu um sinal de positivo para o fotógrafo.

Jack Nicholson volta à quadra para o Lakers – primeira vez desde a noite de abertura da temporada passada. pic.twitter.com/OEyr3XPsqA — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 29 de abril de 2023

Um jornalista também entrou na conversa, dizendo a Jack: “Bem-vindo de volta”.

Foi a primeira vez que alguém viu Jack em um jogo do Lakers desde 1º de outubro. 2011. Histórias começaram a surgir nos tablóides de que Jack havia se tornado um recluso devido a crescentes problemas de saúde.

Mas, não havia nenhum indício da suposta morte de Jack na noite passada. Ele parecia estar de bom humor, exibindo seus habituais óculos escuros e exibindo seu famoso sorriso de Cheshire.