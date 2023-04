Maribel Guardia agradece aos fãs pelo apoio após a morte de Julian Figueroa e compartilha foto da urna

EUt tem sido muito difícil para Maribel Guardia após a morte de seu filho Julián Figueroamas aos poucos a cantora tem reservado um tempo para conversar com seus fãs e também com a mídia com a intenção de homenagear a memória do primogênito que teve com Joan Sebastian e também agradecer o carinho que recebeu .

Maribel Guardia divulgou a primeira imagem da urna contendo julianodas cinzas, que foram colocadas em um altar que a costarriquenha decidiu colocar na lareira de sua casa. Na imagem, a urna é protegida por São Miguel Arcanjo, de quem guardia é um crente.

Maribel Guardia compartilhou imagem da urna de Julian Figueroa

Em um vídeo compartilhado em seus perfis de mídia social, Maribel postou fotos de todas as coroas e arranjos florais que recebeu após a morte de Julián Figueroaagradecendo a todas as pessoas que tiveram a gentileza de enviar flores para seu filho e trazer-lhe conforto neste momento difícil.

De orquídeas a cravos, Maribel Guardiaa casa de estava cheia de flores para se despedir Julián Figueroaque morreu aos 27 anos no último domingo, 9 de abril.

Na fotografia partilhada por Maribelvocê pode ver Julián Figueroaurna, de cor azul e acompanhada de um retrato da cantora, bem como uma imagem da Virgem de Guadalupe e duas velas.

O que acontecerá com as cinzas de Julian Figueroa?

Após a morte, ocorrida na noite de 9 de abril de 2023, Maribel Guardia compartilhou que gostaria de ter as cinzas do filho na sala de sua casa, mas ainda não sabe o que vai acontecer com elas e quer reservar um tempo para tomar essa decisão com a família.

Em entrevista à imprensa após o enterro do filho, a cantora deixou claro que decidiram cremar o corpo porque depois Joan Sebastianda morte, seu filho sofreu muito ao ver o corpo do pai sendo sepultado.