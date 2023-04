Policial de Barstow espanca homem negro desarmado com cassetete durante prisão

Um policial do sul da Califórnia espancou um homem negro desarmado com um bastão durante uma prisão – que tem ecos de Rodney King … mas os policiais dizem que esse cara instigou.

Confira este vídeo, obtido pelo TMZ, que mostra um senhor mais velho recuando com as mãos para cima enquanto é perseguido por um policial de Barstow na tarde de sexta-feira na comunidade do deserto. O policial tem seu bastão erguido conforme se aproxima e, eventualmente, o ataca.