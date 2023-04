Sydney Sweeney sai com o noivo em Nova York em meio a rumores de separação

Nenhum PDA aqui, pelo que podemos ver… e, mais importante, ainda nenhum anel de noivado no dedo de Sydney – que é um visual que ela tem usado muito ultimamente – também conhecido como dígitos nus . No entanto, considerando a opinião de Jon ainda andando seu animal de estimação de longa data é o normal … é difícil entender o que diabos está acontecendo. Como dissemos, as fontes dizem que são ainda noivo .

SS e GP não apenas pareciam gostosos e compatíveis no set de sua rom-com “hard-R”, como disse Glen, mas com certeza pareciam simpáticos fora do set também … seja ele mergulhando Syd no sofá e pegá-la, ou no tapete vermelho – onde eles não paravam de sorrir.