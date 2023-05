Al Horford chamou Jimmy Butler de “perdedor filho da puta”, mostra o vídeo do jogo 6

Al Horford mostrou sua frustração durante a recuperação do Heat no quarto período no jogo 6 da Finais da Conferência Leste da NBA (que Boston acabou vencendo no último segundo). Uma combinação de áudio aprimorado e leitura labial mostra o centro do Celtics aparentemente lançando vários insultos contra Jimmy Butler do banco. A mais dura, aludindo a Butler como um “perdedor mortherf***ing”.

Em um vídeo analisado pela conta do Youtube LegendZ Productions, o dominicano NBA veterano grita com Jimmy Butler e os árbitros. Acontece após o calor de Miami estrela recebe uma falta marcada ao lutar por um rebote sob a cesta.

O que Al Horford gritou com Jimmy Butler

Enquanto Butler está deitado no chão, Horford aparentemente lança os seguintes insultos ao número 22 de Miami: “Perdedor filho da puta. Ele vai chorar a cada intervalo”.

O celtas vet então se volta para os árbitros: “Vamos cara, ele recebe ligações em todos os jogos, mal conseguimos uma”. Ele então finaliza seus apelos dizendo aos árbitros que eles “precisam parar”. Os oficiais do jogo não tomaram nenhuma atitude contra Horford.

Jaylen Brown chamou Kyle Lowry de ‘sujo’

Em outro vídeo aprimorado, a estrela do Celtics Jaylen Brown é visto soando no guarda veterinário Kyle Lowry após sofrer falta.

“Maldição”, grita Brown, “você está sujo pra caralho, cara”. Ao que Lowry responde: Acabei de cometer uma falta em você, certo?”. Jaylen Brown então agarra seu pulso, dizendo ao armador do Heat: “Você faz isso o tempo todo! Tenha cuidado”.