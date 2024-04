‘Mãos de fogo’: Lutadores reagem à vitória por nocaute brutal de Alex Perez no UFC Vegas 91

Alex Perez mandou uma mensagem para o peso mosca do UFC e para todos os que duvidam no sábado, em Las Vegas.

O ex-desafiante peso mosca do UFC teve uma seqüência de três derrotas consecutivas na luta principal do UFC Vegas 91, ao nocautear brutalmente Matheus Nicolau no segundo round. A vitória foi a primeira de Perez em quase quatro anos – um nocaute técnico no primeiro round sobre Jussier Formiga no UFC 250, em junho de 2020.

Desde então, Perez foi parado pelo então campeão peso mosca Deiveson Figueiredo no UFC 255, em novembro de 2020, seguido de derrotas para o atual campeão Alexandre Pantoja e Muhammad Mokaev.

Confira como os profissionais do UFC reagiram à vitória espetacular de Perez sobre Nicolau.

Que fogo nas mãos de Perez! Parabéns ! — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) 28 de abril de 2024

Muito bem Alex! Que ko — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 28 de abril de 2024