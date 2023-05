Auxílio financeiro para estudantes: todos os tipos de auxílio financeiro que você pode obter

Fajuda inanceira desempenha um papel crucial no processo de tomada de decisão para a maioria dos estudantes universitários no Estados Unidos. Refere-se ao apoio financeiro que os alunos recebem para ajudar a cobrir suas despesas relacionadas ao ensino superior.

Embora o governo federal seja a principal fonte de ajuda financeira estudantil, ajudando milhões de estudantes anualmente, também existem opções disponíveis de governos estaduais e organizações privadas.

Compreender essas opções é essencial para gerenciar as despesas da faculdade e, ao mesmo tempo, minimizar a dívida do empréstimo estudantil. É importante conhecer os diferentes tipos de ajuda financeira, seu funcionamento e o processo de inscrição.

Todos os tipos de ajuda financeira que você pode obter

As subvenções são uma forma de ajuda financeira que não requer reembolso, desde que sejam cumpridas as condições do programa de subvenções. Eles são normalmente concedidos com base na necessidade financeira de um indivíduo, embora alguns subsídios possam ter requisitos baseados em mérito.

As subvenções federais são automaticamente consideradas quando você preenche o Formulário de Solicitação Gratuita para Auxílio Federal ao Estudante (FAFSA). Os governos estaduais também oferecem programas de subsídios, como o programa Golden State Teacher Grant (GSTG) da Califórnia e o programa TEXAS Grant do Texas, cada um com seus próprios critérios de elegibilidade. Além disso, as faculdades podem fornecer suas próprias oportunidades de bolsas, por isso é aconselhável consultar o escritório de ajuda financeira da escola.

As bolsas de estudo são outro tipo de ajuda financeira que não precisa ser reembolsada. Ao contrário dos subsídios, as bolsas geralmente são baseadas no mérito, levando em consideração as realizações do aluno em termos acadêmicos, envolvimento na comunidade ou atletismo.

As bolsas de estudo podem ser concedidas por várias organizações, incluindo o governo, faculdades, empregadores, organizações sem fins lucrativos e grupos religiosos ou privados. Muitas bolsas são direcionadas especificamente para determinados grupos, como mulheres, famílias de militares ou minorias.

Os programas de estudo e trabalho são uma opção disponível para os alunos que concluírem o FAFSA. Por meio do programa Federal Work-Study, os alunos podem trabalhar meio período para ganhar dinheiro para suas despesas educacionais.

Este programa é administrado pelas escolas participantes e é acessível a estudantes de meio período e período integral. Para saber se a sua faculdade ou universidade participa do programa de trabalho-estudo, entre em contato com o escritório de ajuda financeira.

Os empréstimos estudantis são outro tipo de ajuda financeira que os alunos podem utilizar. Os empréstimos estudantis federais e privados fornecem fundos que precisam ser reembolsados ​​com juros durante um período especificado.