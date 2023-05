Barack e Michelle Obama chegam para a formatura de Sasha Obama na USC

Barack dar Michelle Obama estão em LA para uma ocasião muito especial — uma que não tem nada a ver com o show biz ou arrecadação de fundos políticos … eles estão aqui para cuidar de sua filha Sasha pegar o diploma dela.

Os ex-POTUS e FLOTUS estavam vestidos com esmero na sexta-feira, quando pararam na University of Southern California para assistir a sua caçula subir no palco para receber seu diploma de graduação.