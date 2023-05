Boxe: Roy Jones critica Canelo Alvarez “Ele não está no top 3 dos lutadores mexicanos”

Canelo Álvarez vive um dos momentos mais importantes de sua carreira, porém, o ex-boxeador Roy Jones acredita que Canelos não é o melhor lutador do México, pois fez uma lista de quem são os melhores.

Depois de defender todos os seus títulos em 168 librasCanelo está definindo seu próximo desafio e segundo o MinutoD, Jones destacou que Canelo não é nem um dos três melhores boxeadores mexicanos da história.

Roy Jones acredita que Canelo não está entre os 3 melhores lutadores da história

Em conversa com o Fight Hype, Roy Jones mencionou que Canelo Alvarez chegou em um momento em que o México precisava de uma cara nova no boxe. No entanto, ele não o considera um dos melhores.

“Vou colocar assim: os tempos mudaram. Com a mudança dos tempos, eu colocaria Salvador Sanchez como número um, Julio Cesar Chavez como número dois, e a lista continua com lutadores como Marco Antonio Barrera e todos eles. Canelo Alvarez chegou em um momento em que o boxe precisava de uma cara nova”,

Jones acredita que a luta Canelo Vs Mayweather foi um exemplo de suas deficiências

Jones acredita que a luta Canelo Vs Mayweather mostrou ao mundo as verdadeiras cores de Canelo, já que ele não estava fisicamente pronto para enfrentar Floyd Mayweather em 2013 “O fato de Canelo ter perdido para Floyd Mayweather mostra que ele não chegou na forma que outros grandes chegaram”,

“Esses grandes chegaram dominando, não vieram com derrota. Ainda assim, Canelo fez uma grande carreira, fez grandes lutas em seu tempo. Ele é definitivamente bom e ele está lá em cima na lista dos melhores mexicanos, talvez entre os cinco primeiros. Isso é por causa da época em que ele lutou e o que ele fez”, elaborou Jones