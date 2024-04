Por que Sarah Ferguson nunca deixará o desgraçado Príncipe Andrew? Um especialista real revela tudo …

Dapesar de ser divorciado, Sarah Ferguson continua excepcionalmente próximo do Príncipe Andrew, apesar das reclamações contra seu nome sobre sua participação no Jeffrey Epsteinilha, então por que exatamente ela nunca o deixará?

Eles se casaram em 23 de julho de 1986, na Abadia de Westminster, em Londres. O casamento do casal foi amplamente coberto pela mídia e eles tiveram duas filhas juntas Princesa Beatriz e Princesa Eugênia. No entanto, o casamento enfrentou desafios e o casal anunciou a separação em 1992, acabando por se divorciar em 1996.

Príncipe André defendido publicamente pela ex-mulher após o desprezo do convite para a coroação: “Ele é um homem tão gentil”

Apesar do divórcio, André e Sara mantiveram um relacionamento amigável e continuam a ser co-pais de suas filhas. O casamento e o divórcio subsequente continuam fazendo parte dos registros públicos e eles são frequentemente considerados um dos “casais divorciados mais felizes do mundo”.

Independentemente dos escândalos que cercam o irmão do rei, eles permanecem próximos até hoje, e o segredo por trás de tudo pode realmente ser Rainha Isabel II mesmo ela tendo morrido em setembro de 2022…

“Sarah deve ter conversado com a Rainha,” Ingrid Seward, editor-chefe da Majesty Magazine. “E ela deve ter dito ‘Por favor, cuide André para mim’. E é isso que ela vai fazer. Não acho que ela o deixará e não acho que eles se casarão novamente.

“Ela não vai abandonar Andrew porque ele a apoiou em todos os vários escândalos em que ela esteve envolvida.

“Não pareceria muito bom se ela o abandonasse. Ela simplesmente não iria. Eu não acho que ela seja muito leal, ela é apenas um traço de caráter realmente adorável, ela é muito protetora com ele agora porque ele precisa de proteção .”

Qual é o escândalo do Príncipe Andrew?

Príncipe André esteve envolvido em vários escândalos ao longo dos anos, mas talvez o mais significativo e duradouro seja a sua associação com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Epstein era um financista acusado de abusar sexualmente de meninas menores de idade. Príncipe Andréa amizade com Epstein passou por intenso escrutínio, especialmente depois EpsteinA prisão e subsequente morte por suicídio em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações federais de tráfico sexual.

Uma das acusações mais proeminentes contra o Príncipe Andrew é que ele teve encontros sexuais com Virgínia Giuffre (então conhecido como Virgínia Roberts), que alegou ter sido traficada por Epstein e forçada a fazer sexo com o príncipe quando era menor de idade. Príncipe André negou estas acusações, mas a forma como lidou com a situação, incluindo uma polémica entrevista à BBC em 2019, atraiu críticas generalizadas e prejudicou significativamente a sua reputação.

O escândalo levou Príncipe André renunciando às suas funções públicas como membro da família real em novembro de 2019, e tem enfrentado um escrutínio jurídico e público contínuo em relação às suas ligações com Epstein e as acusações contra ele.