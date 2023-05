Brasil ameaça Espanha de aplicar “princípio da extraterritorialidade” por ataques racistas contra Vinícius

Flávio DinoMinistro da Justiça do Brasil, anunciou que o governo brasileiro está considerando a adoção do princípio da extraterritorialidade para os ataques racistas sofridos por Vinícius Júnior no futebol espanhol.

A definição do princípio da extraterritorialidade é: O Código Penal Brasileiro prevê que, em situações excepcionais, é possível aplicar a lei brasileira em caso de crimes contra brasileiros mesmo no exterior.

“Estamos estudando a possibilidade de aplicação do princípio conhecido como extraterritorialidade. O Código Penal prevê que, em algumas situações excepcionais, é possível aplicar a lei brasileira no caso de crimes contra brasileiros até mesmo no exterior”, afirmou. dinossauro explicou à imprensa brasileira.

Qual é o princípio da extraterritorialidade que o Brasil ameaça aplicar contra a Espanha no caso Vinícius?

O próprio ministro da Justiça se encarregou de explicar em sua conta no Twitter em que consiste o princípio da extraterritorialidade no Brasil.

“É um remédio extremo em caso de crime contra brasileiros, que pode ser útil em caso de omissão das autoridades inicialmente competentes. Pode funcionar como resposta a uma agressão injusta contra um compatriota”, começou.

“A questão da extraterritorialidade ainda está em análise e depende de uma série de fatores. Gostaria apenas de lembrar que está no Código Penal, pois alguns questionam minha menção a ela como um remédio extremo. Acho que é útil para todos saber da existência dessa proteção aos direitos dos brasileiros. Aliás, o princípio também existe na Espanha e em outros países”.

Ministério Público já instaurou processo por suposto crime de ódio pelos insultos a Vinícius

A agência de notícias EFE informa que o Ministério Público de Valência abriu uma investigação sobre um suposto crime de ódio pelos insultos cometidos contra Real Madrid jogador Vinicius no jogo de domingo no Mestalla, segundo fontes da Procuradoria-Geral da República.

Anteriormente, Real Madrid anunciou em comunicado que irá à Procuradoria-Geral da República na qualidade de procurador privado após apresentar uma queixa ao Ministério Público contra crimes de ódio e discriminação, para investigar os factos ocorridos contra Vinicius em Mestalla.

José Manuel Albares, Ministro dos Negócios Estrangeiros: Os insultos vêm de uma minoria de exaltados

José Manuel AlbaresMinistro das Relações Exteriores, negou em entrevista coletiva que a Espanha é um país racista: “A sociedade espanhola é uma sociedade amplamente tolerante. É uma sociedade que rejeita claramente o racismo e, claro, o governo espanhol não deixará nenhuma dúvida ou cobertura por qualquer atitude de racismo, intolerância ou rejeição ao pluralismo”.

No Vinicius caso, o Ministro dos Negócios Estrangeiros declarou que “estes incidentes são intoleráveis ​​e absolutamente condenáveis, não só no plano desportivo, mas também num país como Espanha, uma terra de acolhimento que faz da diversidade a sua bandeira. A xenofobia demonstrada por alguns vândalos envergonha nós como sociedade e como esporte.

“Os insultos vêm de uma minoria de cabeças-quentes que confundem paixão com ódio e que nunca mais deveriam pisar em um estádio de futebol”, disse. Alvares esclarecido.