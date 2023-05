Brasileiros Chocados e Surpresos com Saque de R$5 mil na CAIXA

A Caixa Econômica Federal informou sobre a disponibilização de um saque de R$ 5 mil diretamente nas contas dos brasileiros através do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Trata-se do saque-aniversário, que varia de acordo com o saldo disponível na conta dos trabalhadores. Além da alíquota, há também uma parcela adicional.

Vale destacar que, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não terá direito a esse valor, pois o saque-aniversário substitui o saque-rescisão. As alíquotas variam de 50% a 5%, e as parcelas adicionais podem ser de R$ 50 a R$ 2.900, dependendo do saldo do FGTS. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS.

Após fazer o login com CPF e senha da Caixa, o trabalhador tocar na opção “Meu FGTS”, e em seguida, em “Saque-aniversário”. O pedido deve ser feito no mês de aniversário do cidadão, e ao selecionar essa opção, é necessário ler os termos. Para quem nasceu em maio, o valor será recebido até 31 de julho.

Quanto pode ser recebido pelo saque-aniversário?

Confira os valores disponíveis em cada caso:

Até 50% do saldo (até R$ 500) sem parcela adicional;

Entre R$ 500,01 e R$ 1 mil – 40% com parcela adicional de R$ 50;

Entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil – 30% com parcela adicional de R$ 150;

Entre R$ 5.000,01 e R$ 10 mil – 20% com parcela adicional de R$ 650;

Entre R$ 10.000,01 e R$ 15 mil – 15% com parcela adicional de R$ 1.150;

Entre R$ 15.000,01 e R$ 20 mil – 10% com parcela adicional de R$ 1.900;

Acima de R$ 20.000,01 – 5% com parcela adicional de R$ 2.900.

Atualização do aplicativo Caixa Tem

O Caixa Tem vem lançando várias alterações e benefícios para seus usuários. Portanto, é essencial acompanhar as atualizações do aplicativo para realizar as transações de forma adequada.

A Caixa lançou o App para facilitar o acesso aos serviços bancários de forma digital. A intenção é facilitar as transações e o recebimento de benefícios sociais, como o Bolsa Família.

Assim, os usuários têm a opção de realizar todas as movimentações financeiras de forma digital. Porém, poucos têm conhecimento dos recursos abrangentes disponíveis no aplicativo, resultando em um alerta geral sobre suas funcionalidades.

Na plataforma, é possível consultar saldo e extratos, pagar contas, realizar transferências e efetuar compras online. Neste último caso, basta informar o número do cartão virtual gerado pelo aplicativo.

Além disso, é possível fazer pagamentos por QR Code, escaneando o código de barras com a câmera do celular e confirmando a transação. Os clientes também podem fazer saques em caixas eletrônicos, gerando um código no aplicativo para esse fim.



Contudo, é importante estar ciente do limite de saques, que se aumenta após análise do banco. Para segurança dos usuários, o aplicativo possui verificação em duas etapas e suporte à biometria.

A criação do aplicativo também visa auxiliar aqueles com dificuldade de acesso a agências bancárias. Com a crescente popularização do aplicativo, espera-se que as transações digitais se tornem cada vez mais comuns.

Como instalar o Caixa Tem?

O aplicativo Caixa Tem tem acesso tanto em dispositivos Android quanto iOS e requer as seguintes etapas:

Fazer o download do aplicativo; Preencher os dados pessoais; Criar uma senha; Verificar as informações; Se solicitado pela Caixa, enviar os documentos para comprovar a identidade.

Telefone de atendimento da Caixa

Devido ao grande volume dos serviços prestados, mesmo quem não é correntista, comumente precisa contatar o banco para tirar dúvidas.

Portanto, abaixo estão os canais de contato para que os cidadãos não precisem se deslocar até uma agência e enfrentar filas sem necessidade:

Alô Caixa – 4004-0104 (disponível para as capitais e as regiões metropolitanas);

0800-104-0104 (disponível para as demais regiões).

Os atendimentos são para PF (Pessoa Física) e PJ (Pessoa Jurídica). Ademais, é para assuntos como cartão de crédito, débito, conta-corrente, entre outros.

Para os atendimentos referentes ao PIS, FGTS e os demais auxílios, o telefone é: 0800-726-0207. O atendimento se dá de segunda-feira à sexta-feira de 8h até 21h. Aos sábados é de 10h até 16h.