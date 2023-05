Chris Brown visto discutindo com Usher em vídeo em meio a relatos de briga

Confira esta filmagem que obtivemos, que nos disseram ter sido feita no início da manhã de sábado no rinque de patinação Skate Rock City em Las Vegas … onde CB estava comemorando seu 34º aniversário entre muitos amigos famosos, incluindo Usher – com de quem ele é incrivelmente próximo.

Enquanto Usher e companhia. cantou para Chris no início da noite, quando tudo estava bem, as coisas infelizmente ficaram feias nas primeiras horas da manhã … quando testemunhas oculares nos contaram que Chris estava tentando falar com Teyana Taylor, que também estava presente e sentado em um banco do lado de fora do rinque. Dizem-nos que, por qualquer motivo, Teyana o estava ignorando.