Ryan Gosling não está assumindo mais ‘papéis sombrios’ pelo bem de sua família

Ryan Gosling está ficando longe de materiais pesados ​​​​quando se trata de atuar atualmente – e a razão é simples… ele tem uma família agora e não quer ser um chato com eles.

O ator conversou com o The Wall Street Journal sobre isso – explicando que ele está simplesmente não assumir certas funções que ele acha que são muito sombrios ou psicologicamente malucos… porque aceitar esse tipo de trabalho acabará por ter um impacto em casa, com Eva Mendes e seus filhos.