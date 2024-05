Inter Miami pode tentar contratar Angel Di Maria para jogar ao lado de Messi, Suárez e companhia

Bextremo do Enfica Anjo Di Maria já aposentado da seleção argentina, pensou que não jogaria mais com Leo Messi, mas afinal pode não ser o caso. De acordo com Leo Paradizo, da ESPN Argentina, David Beckham Inter Miami pode estar tentando assinar ‘Fideo’ para uma última dança com Messi. Mas isso não é tudo, Angel também teria a chance de jogar ao lado de Luis Suarez, Sergio Busquets e Jordi Alba. Atualmente, acreditava-se que Di Maria encerraria a carreira no Benfica, que foi o primeiro clube europeu que lhe deu a chance de dar o salto do futebol sul-americano. O relatório chegou na quinta-feira e veio do seu próprio país.

O quarto amigo de Lionel Messi

Como já dissemos, o plano seria trazer mais um companheiro de ataque para Leo Messi, apesar de já ter Luis Suárez jogando ao lado dele. Dado o status de veterano de todos esses jogadores, eles não têm condições de sustentar uma temporada completa jogando todos os jogos da temporada. A chegada de Di Maria contaria como a segunda vez que ele poderia dividir o vestiário em nível de clube, depois de terem atuado juntos no Paris Saint-Germain. Se essa transferência acontecer, Di Maria só ingressará no time no final da Copa América do próximo verão. Mas apenas um relatório não foi suficiente, precisávamos de uma segunda confirmação e simplesmente conseguimos.

Segundo o jornalista argentino Gaston Edul, o Inter Miami de fato iniciou conversas com Angel Di Maria para explorar essa possibilidade. Isso significa que a vinda do ‘Fideo’ a Miami está dentro das possibilidades e não apenas uma reportagem. Se isso acontecer, Leo Messi terá uma chance real de conseguir aquela ‘Última Dança’ da melhor maneira possível. Vale lembrar que a Copa Libertadores voltará a convidar times da Concacaf, o que torna o Inter Miami uma das opções óbvias. Principalmente com três dos maiores jogadores sul-americanos dos últimos 20 anos. Dedos cruzados isso acontece.