Concurso Público: Planejando e Equilibrando sua Rotina de Estudos

Estudar para um concurso público requer planejamento, já que a ansiedade pode gerar dúvidas sobre a sua capacidade de aprovação. É comum que o estudante tenha dúvidas sobre a maneira como está estudando, se está correta, ou ainda, se o seu tempo disponível para essa finalidade é realmente suficiente.

Concurso público: dicas para planejar e equilibrar sua rotina de estudos

Entretanto, é importante ter clareza sobre seus objetivos e organizar uma rotina que seja adaptada a sua realidade para estudar para um concurso público.

A ansiedade pode fazer com que o candidato abdique do planejamento e não estude, bem como, em outro extremo, pode fazer com que estude de maneira exagerada e compulsiva, considerando a falta de equilíbrio e de descanso. Por isso, dominar esse tipo de ansiedade para o fazer o seu planejamento é a primeira dica para obter sucesso no concurso público.

Planeje as disciplinas a serem estudadas

Para evitar esse tipo de autocobrança excessiva, é necessário equilibrar a sua carreira profissional e seus demais afazeres. Assim sendo, é muito importante que siga seu planejamento direcionando disciplinas e definindo horários.

As disciplinas a serem estudadas devem ser divididas por datas e horários específicos. Dessa maneira, poderá minimizar a ansiedade ao elevar o seu controle sobre a necessidade de estudar para uma finalidade específica.

Cuidado com a autocobrança excessiva

É muito importante que não fique um longo período sem estudar, já que assim poderá esquecer alguns pontos relevantes e dificultar a sua própria revisão de alguma matéria.

No entanto, também não estude de maneira excessiva, já que o exagero pode fazer com que aumente a ansiedade e não se sinta seguro quanto ao seu nível de conhecimento sobre um determinado assunto.

Ficar um longo período sem estudar irá quebrar o ciclo de revisões, sendo esse outro ponto muito importante para quem deseja ser aprovado em um concurso público.

Não espere o edital ser oficializado para começar a estudar

Muitas pessoas esperam o edital sair para realizarem um planejamento, no entanto, isso pode ser um erro.

Geralmente, quando o edital sai oficialmente, as provas não estão muito longe da data desta liberação. Por isso, estudar antes do edital sair pode ser uma forma de viabilizar seus estudos.



Uma dica simples e eficiente para quem deseja passar em concurso público é estudar os editais anteriores. Já que assim poderá entender as matérias principais e se basear nesse material para criar um modelo de estudos na sua rotina.

Conheça a banca

Não deixe de conhecer a banca examinadora e analise as definições do edital. Estes são pontos importantes para direcionar o candidato sobre sua necessidade de estudar de forma objetiva.

Estudar de maneira aleatória muitas matérias ao mesmo tempo pode ser uma perda de tempo e de foco. Por isso, dentro do seu planejamento, direcione dias específicos para matérias definidas anteriormente e foque na revisão de matérias que demandam mais domínio.

Evite distrações durante o seu tempo de estudos e busque na internet a mesma matéria por outras explicações. Muitas vezes, uma análise por outro viés pode reforçar o conhecimento de quem estuda para concurso público.

Foque no processo

Estudar para concurso público é uma necessidade que faz parte de um objetivo. Portanto, não estude sem foco e sem planejamento, já que assim poderá apenas elevar a autocobrança quanto ao resultado do processo.

Certamente, todos os pontos citados devem ser adaptados para a sua realidade dentro da sua rotina. Analise seu tempo disponível e o seu grau de dificuldade em cada matéria.

Contudo, é muito importante que entenda a necessidade de focar nos seus estudos para equilibrar sua rotina. Este equilíbrio deve ocorrer através do descanso e de outras atividades necessárias para a manutenção da sua saúde física e mental.