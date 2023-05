Dolph Lundgren revela que luta contra o câncer há 8 anos

Em Profundidade com Graham Bensinger

O ator sueco fala sobre sua batalha contra o câncer na série de entrevistas distribuídas nacionalmente, “ Em profundidade com Graham Bensinger ”, revelando que ele foi diagnosticado com câncer de pulmão pela primeira vez em 2015.

Quando o câncer voltou, a noiva de Dolph Emma Krokdal diz que os médicos do Cedars-Sinai Medical Center disseram que ele tinha tumores nos pulmões, estômago, coluna e rins… e Dolph estava resignado com o fato de que provavelmente morreria em breve.

Felizmente para Dolph, ele diz que procurou uma segunda opinião com o Dr. Alexandra Drakak e seus tratamentos estão fazendo seus tumores encolherem.

É interessante … Dolph admite ter usado esteróides no passado e se pergunta se as drogas têm alguma conexão com seu câncer.