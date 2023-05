Expansão da MLS: franquia San Diego anunciada, começará a jogar em 2025

Tele espera acabou.

Como esperado, Liga principal de futebol anunciou na quinta-feira a criação de San Diego FC. A 30ª franquia da liga entrará oficialmente na competição a tempo da temporada 2025/26.

MLS comissário Don Garber revelou a nova equipe em evento no San Diego’s Estádio Snapdragononde foi ladeado pelo grupo de proprietários do clube de expansão.

Grupo de propriedade inclui estrela da MLB

Juntando-se MLS é um empreendimento caro, e o grupo proprietário do San Diego FC está pagando um prêmio para competir na primeira divisão do futebol americano.

Foi revelado na quinta-feira que São Diegopropriedade da inclui algum músculo adicional e poder estelar na forma de manny machado. O padres de san diego o homem da terceira base foi apresentado como um “sócio fundador” e proprietário majoritário do novo clube.

machadoA participação acionária da empresa é mais um passo para um jogador que está aprofundando suas raízes na comunidade de San Diego. Machado está no primeiro ano de um contrato de 11 anos e US$ 350 milhões com o Pais que apresenta uma cláusula de proibição de negociação e nenhum opt-out – o que significa que ele está nisso a longo prazo.

Futuro do San Diego Loyal esclarecido

O atual time de futebol profissional em São Diego não parece fazer parte do MLS planejar seguir em frente.

Segundo nível USL Championship lado San Diego Loyal desejou à nova franquia da MLS “tudo de bom” em uma breve declaração nas redes sociais, aparentemente confirmando que não haverá parceria no futuro.

O Leal são co-propriedade de Estados Unidos ícone do futebol Landon Donovanuma figura significativa MLS história. resta saber que tipo de papel, se houver, Donovan terá com San Diego FC.