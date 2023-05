Imitador de Skip Bayless interpreta tuíte em que analista briga com a esposa Ernestine

Sanalista de portas Skip Bayless é uma personalidade exagerada com inúmeras tomadas quentes que muitas vezes investe demais em certos resultados, incluindo o jogo 6 das finais da Conferência Leste entre o calor de Miami e celtas de Bostonque iria até o fio.

Bayless, 71, já havia admitido ter várias superstições, incluindo que seu ambiente não pode mudar enquanto assiste a um jogo. Se sua esposa Ernestine, por exemplo, entra na sala de televisão e seu time começa a ganhar, agora ela tem que ficar.

Shakira torce por seu time favorito da NBA, o Miami Heat, na final da Conferência Leste contra o Celtics

Seu tweet do jogo de sábado à noite indica que ele pode ter ficado chateado com uma superstição.

“Não tenho certeza se você poderia pedir um grande jogo de espectador – a menos que você tenha escolhido o Heat em 6, como eu fiz”, twittou Bayless. “Apenas rasgou minhas entranhas. Ernestine e eu agora estamos brigando porque eu fiquei um pouco louco demais.”

Bayless é um incentivo de São Antônio fã, então ele realmente poderia se importar menos com quem ganha, mas se gabar de adivinhar com precisão a série foi evidentemente o suficiente para mandá-lo ao limite.

O imitador de Skip Bayless é rápido

Josh Rosenum impressionista, acertou em cheio em seu “Skip Bayless” e investe bastante na autenticidade.

Ele respondeu rapidamente ao tweet de Bayless, como costuma fazer, com um vídeo representando a luta com Ernestine.

Embora não esteja claro quem é a mulher no vídeo, um usuário apontou que ela se parece com uma Ernestine mais jovem e elogiou Rosen por se casar com alguém que se parece com a esposa de Bayless apenas para as esquetes.

A impressão de Bayless no vídeo não é o melhor trabalho de Rosen, já que ele estava claramente tentando não rir. Ele também personifica Joe Biden, Chris Broussard, Donald Trump, Nick Wright, Ian Rapaport e Larry David.