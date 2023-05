Inscrições Abertas para o Vestibular 2023/2 da Universidade Salvador (UNISAL)

A UNISAL, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, é uma instituição de ensino superior privada com sede principal na cidade de Americana, São Paulo.

A instituição oferece diversas opções de cursos e de oportunidades para os estudantes, atraindo candidatos de todas as partes do Brasil.

Se você quer fazer parte do processo seletivo para estudar na UNISAL, é fundamental que você conheça algumas informações muito importantes sobre o Vestibular 2023/2 do centro universitário, incluindo funcionamento da seleção e principais datas. Vamos conferir!

Vestibular 2023/2 UNISAL: inscrições abertas

As inscrições para o Vestibular de 2023/2 da UNISAL estão abertas desde o dia 15 de maio e todos os candidatos poderão se inscrever até 07 de agosto de 2023.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível no site oficial da instituição.

No momento da inscrição, o candidato deverá realizar um cadastro e fornecer alguns dados pessoais. Além disso, ele também deverá informar o campus do polo de estudos ao qual irá comparecer, uma vez que os cursos oferecidos são modalidade EaD.

De acordo com o edital do processo seletivo, os candidatos não precisarão pagar nenhum tipo de taxa de inscrição para participar do Vestibular 2023/2 da UNISAL.

Poderão participar do processo seletivo os candidatos que já concluíram o Ensino Médio Regular, que concluíram o Ensino Médio por meio de provas ou exames de certificação ou de avaliação de jovens e adultos decorrentes do ENEM ou ENCCEJA e de estudantes que estejam cursando o Ensino Médio na EJA, desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do Ensino Médio. Dessa maneira, candidatos considerados “treineiros” não poderão participar.

Vestibular 2023/2 UNISAL: oferta de cursos

Por meio do Vestibular 2023/2, a UNISAL irá selecionar os seus novos alunos para ingresso no segundo semestre de 2023.

A UNISAL oferecerá os seguintes programas na modalidade EaD:

Administração (Bacharelado);

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo);

Logística (Tecnólogo);

Pedagogia (Licenciatura);

Processos Gerenciais (Tecnólogo);

Gestão de Recursos Humanos (Tecnólogo).

Vestibular 2023/2 UNISAL: funcionamento do processo seletivo



A UNISAL destaca que todo o processo seletivo do Vestibular 2023/2 irá acontecer de forma online, sem nenhum tipo de etapa presencial.

Os candidatos interessados podem participar do vestibular por meio de uma das duas modalidades disponíveis. São elas:

Prova de questões objetivas e redação;

Uso da nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Vestibular 2023/2 UNISAL: prova online

Segundo o edital do processo seletivo, a prova online será aplicada a partir do dia 15 de maio de 2023. Os candidatos poderão realizar a prova assim que finalizarem o processo de inscrição no Vestibular 2023/2.

O exame será composto por 25 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre assuntos estudados ao longo do ensino médio. As questões serão divididas da seguinte maneira:

Comunicação e Expressão (Leitura e Interpretação de Textos): 10 questões;

Ciências (Matemática, Física, Química e Biologia): 10 questões;

Conhecimentos Gerais (História e Geografia): 5 questões;

Além das questões objetivas, os candidatos também deverão escrever uma redação. Todos os candidatos que receberem nota zero na redação não serão aprovados.

O candidato poderá fazer a prova em até 2 horas contadas a partir da abertura do link que será enviado pela UNISAL após a finalização da inscrição no processo seletivo

O resultado do processo seletivo da UNISAL será divulgado na Central do Candidato no site oficial da UNISAL.

Vestibular 2023/2 UNISAL: uso da nota do ENEM

Os candidatos que optarem por usar a nota do ENEM não precisarão fazer nenhum tipo de prova. Porém, a UNISAL irá aceitar somente pontuações superiores a 450 pontos.

Além disso, os candidatos só poderão usar notas obtidas nas edições de 2014 a 2022 da prova do ENEM.

Segundo o edital do vestibular, serão concedidos descontos variados nas mensalidades com base na pontuação obtida pelo candidato no ENEM.