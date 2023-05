Jon Jones reage a Francis Ngannou chamando a si mesmo de ‘o homem mais malvado do planeta’ após assinar com o PFL

Jon Jones disparou contra Francis Ngannou depois que “O Predador” anunciou seu novo contrato com o PFL.

Ngannou anunciou um acordo inovador com a PFL que ainda permitirá que ele assine para competir no boxe em 2024, e Jones não parece impressionado com suas afirmações sobre sua posição no aspecto competitivo do MMA.

Ngannou disse em seu canal no YouTube que ele é “o pior filho da puta do planeta”. Jones, que agora detém o cinturão peso-pesado do UFC que foi desocupado depois que Ngannou se separou da empresa em 2022, reagiu nas redes sociais.

“Chamar a si mesmo o homem mais malvado do planeta do outro lado da rua, quem faz isso?” Jones escreveu no Twitter.

Chamando-se o homem mais malvado do planeta do outro lado da rua, quem faz isso? Lol — BONY (@JonnyBones) 16 de maio de 2023

Então atravesse a rua — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 16 de maio de 2023

Ngannou, 17-3 como lutador de MMA, deixou o UFC em uma seqüência de seis vitórias consecutivas contra alguns dos melhores da organização, vencendo Ciryl Gane na decisão após nocautear Stipe Miocic, Jairzinho Rozenstruik, Junior dos Santos, Cain Velasquez e Curtis Blaydes em um período de 28 meses.

Jones recentemente voltou para a jaula de oito lados para fazer sua tão esperada estreia no peso pesado para finalizar Gane em menos de cinco minutos para vencer o campeonato do UFC.

Ngannou anunciou em uma edição especial do The MMA Hour nesta terça-feira que espera lutar boxe nos próximos meses e só fazer sua estreia no PFL em 2024.