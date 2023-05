LA Galaxy atingiu o ponto de ruptura: o que deu errado para a equipe tropeçante?

Ttime está lutando, o capitão está frustrado e os torcedores estão furiosos.

As coisas provavelmente nunca estiveram piores do que estão agora em Los Angeles Galaxy. Um de Liga principal de futebolO time principal da liga – e uma de suas marcas mais reconhecidas – está a caminho de terminar como o pior time da liga.

Depois de mais uma derrota no sábado, desta vez para Charlotte FC, Galáxia fãs expressaram todos os tipos de frustração em Parque Esportivo Dignity Healthcom críticas apontadas aos jogadores por um esforço ruim, bem como ao presidente da equipe em apuros Chris Klein – cujas ações são uma grande razão pela qual este clube está onde está na classificação.

Klein ainda no cargo

O Galáxia em janeiro anunciou o presidente da equipe Klein voltaria para sua 11ª temporada na posição. Embora o Galaxy tenha conquistado uma Copa MLS durante o mandato de Klein, os aspectos negativos atualmente superam em muito os aspectos positivos da última década.

Em dezembro, MLS suspendeu Klein depois que a liga descobriu que o Galaxy driblou as regras salariais ao assinar Cristian Pavn em 2019, deixando de categorizá-lo como um “jogador designado” de acordo com as diretrizes da liga. O clube foi multado em $ 2 milhões no total, com $ 1 milhão retirado do futuro dinheiro de alocação geral.

MLS também impediu Os anjos de fazer transferências durante a próxima janela de verão, o que significa que uma equipe que já está lutando muito em campo não pode ser melhorada significativamente com novas aquisições.

Torcedores do LA Galaxy se cansam e confrontam jogadores após mais uma derrotaTwitter

Chicharito expulso após gol barato

derrota de sábado para Charlotte vi o Galáxia perder pela nona vez em 14 jogos nesta temporada. O único gol da partida saiu aos 73 minutos, quando o atacante Karol Swiderski virou em um canto no poste de trás. Nenhum jogador do Galaxy foi capaz de rastrear Swiderski ou limpar a bola.

A cinco minutos do final, capitão do clube chicarito Hernandez foi expulso após receber um segundo cartão amarelo. Isso marcou Chicharitoprimeiro cartão vermelho desde 2009, quando jogou pelo chivas em Liga MX.