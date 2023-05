Lançamentos da Nike e sapatos ‘Hunger’ de Morant, apesar do vídeo de armas, esgotam em minutos

A Nike pode não estar se distanciando de E Morant afinal de contas, sobre seu recente incidente com armas – a gigante dos calçados acaba de lançar seu último tênis exclusivo na quinta-feira … e esgotou em minutos.

A queda programada da colorway Ja 1 “Hunger” estava aparentemente no ar depois que a Nike privado todos os seus sapatos fora de seu site na semana passada … o que levou a especulações sobre se a marca iria potencialmente suspender a venda – ou mesmo seu relacionamento com o guarda All-Star – devido a seus problemas extrajudiciais.

Felizmente para os fãs de tênis, os tênis ainda caíram no aplicativo SNKRS da Nike … e os fãs de ação rápida puderam comprá-los por US $ 110 antes de esgotarem, pois os relatórios afirmam que havia um suprimento incrivelmente pequeno.

Apesar de toda a controvérsia, os sapatos eram claramente uma mercadoria quente … com uma tonelada de pessoas indo ao Twitter para expressar suas frustrações por terem perdido a queda.

Na verdade, um fã twittou uma foto alegando que seu tamanho estava esgotado três segundos após o lançamento no aplicativo.

Claro, os compradores esperançosos sempre podem ir a sites de revendedores como CABRA dar Estoque X … mas acabarão pagando um pouco mais do que o preço de varejo. No momento, os sapatos estão sendo vendidos por cerca de US$ 200.