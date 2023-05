Machine Gun Kelly critica Jack Harlow em novo estilo de rap

Metralhadora Kelly entrou no chat para o debate sobre o “segundo maior rapper branco” depois Jack Harlow declarou-se herdeiro aparente por trás Eminem … e ele pode ter uma reivindicação.

MGK – que tem falado muito mais sobre rock and roll ultimamente do que sobre rap – apenas mergulhou o dedo do pé de volta no gênero onde ele cortou seus dentes … lançando um novo estilo livre no qual ele está cuspindo ferozmente, e onde ele também dá um tiro explícito em Jack.

Confira você mesmo … Kelly está fazendo rap Jay-Za batida de “Renegade”, que também apresenta Eminem – algo que certamente não passou despercebido por MGK quando ele estava escolhendo um instrumental.

Quanto aos próprios bares … temos que dizer, eles são muito bons. Fluxo sólido e esquema de rimas – e as referências que ele está fazendo estão um corte acima do verso médio do rap resmungão atualmente. Claro, ele eventualmente chamou Jack pelo nome com algumas falas reveladoras.

Kelly canta: “Certifique-se de que não haja confusão // Sou um ótimo branco, posso comer barracudas lá.” Então, ele vai para a jugular … “Eu entendo porque eles te chamam de Jackman // Seu jack man’s whole swag // Dê a Drake seu flow back man.” Na verdade, é bastante cruel e não há ambiguidade.

Isso é claramente uma resposta ao que Jack disse em uma de suas faixas de seu álbum que saiu recentemente – no qual Jack disse … “O garoto branco mais duro desde aquele que fez rap sobre vômito e suéteres // E segure os comentários porque eu juro que sou honestamente melhor // Do que quem quer que tenha vindo à sua cabeça naquele momento.” Essa afirmação causou uma tempestade no Twitter.

Outros nomes foram lançados como possivelmente melhores do que Jack … incluindo o incrivelmente subestimado Action Bronson, Lil Dicky, Mac Miller e sim, Machine Gun Kelly também.