Michael Jefferson Crash, policiais agora suspeitam que o prospecto do Draft da NFL estava sob influência

Policiais no Alabama dizem que seu relatório inicial de Michael Jeffersono acidente de carro foi errado … andaimes TMZ Sports na quarta-feira, eles agora acreditam que o prospecto do Draft da NFL de 2023 foi aquele que foi prejudicado na noite do trágico naufrágio no mês passado.

A Agência de Aplicação da Lei do Alabama diz que de alguma forma confundiu os motoristas dos dois veículos em seu primeiro relatório do acidente de carro fatal em 9 de abril em Mobile County, AL.

Inicialmente, a ALEA alegou que Jefferson estava dirigindo um Chevrolet Impala 2019… Charles Dunn bateu de frente nele em seu Dodge Charger 2014.

Agora, no entanto, a ALEA diz que Jefferson estava realmente dirigindo o Charger – enquanto Dunn estava no Impala.

Isso significa que, de acordo com o relatório do acidente, os policiais suspeitam que Jefferson era quem estava sob a influência de álcool e drogas no momento do acidente – não Dunn.

Isso também significa, de acordo com um diagrama do acidente no relatório, que Jefferson (rotulado Unidade 1) é quem estava viajando na pista sul antes de passar para a pista norte de Dunn, indo na direção errada, antes de colidir com o 55- anos de idade (rotulado Unidade 2) de frente.

Conforme relatamos, Dunn morreu como resultado do acidente. Jefferson – uma ex-estrela da Louisiana que estava na fila para ser convocado no mês passado antes do naufrágio – sofreu ferimentos significativos que exigiram várias cirurgias.

A polícia informou que uma investigação sobre o acidente continua em andamento. Segundo o relatório, o sangue do jovem de 23 anos foi coletado após o acidente, mas os resultados ainda não foram divulgados.

Enquanto isso, o advogado de Jefferson, Brad Sohndisse-nos na quarta-feira que não tinha “absolutamente nenhuma razão para acreditar que Michael Jefferson está sob investigação criminal ou já esteve sob investigação”.

A família de Dunn nos disse em um comunicado que agora deseja um pedido público de desculpas de Jefferson e seus representantes … acrescentando: “Charles Dunn nunca bebeu ou fumou em sua vida e gostaríamos que seu nome fosse limpo”.

