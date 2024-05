Charles Barkley trollou com outdoors depois de Galveston Diss

Carlos Barkley A rivalidade de Galveston, no Texas, está longe de terminar – a lenda da NBA acabou de ser alvo de um monte de outdoors por toda a cidade depois de insultá-lo na televisão nacional!!

Como informamos anteriormente, Chuck irritou algumas penas na Cidade Rainha do Golfo depois de alegar que havia “água suja” no programa “Inside the NBA” da TNT… o que levou uma resposta da organização de turismo Visit Galveston.