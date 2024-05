Britney Spears aborda incidente em hotel com namorado, mudança para Boston

Britney Spears acabei de abordar o incidente do hotel que exigiu que os paramédicos corressem para o local – e ela está aqui alegando “notícias falsas” … ao mesmo tempo que prometeu ir para Beantown.

A estrela pop apareceu no IG na quinta-feira com uma legenda reveladora, que parece abordar exatamente o que aconteceu na noite de quarta-feira – ou seja, socorristas chegando ao Chateau Marmont depois de Britney e seu namorado, Paulo Soliztive uma grande briga que saiu do controle.

Ela escreve: “Só para que as pessoas saibam… a notícia é falsa!!! Gostaria de respeito neste momento para que as pessoas entendessem que estou ficando mais forte a cada dia!!!”

Britney continua dizendo isso… “A verdade é uma droga, então alguém pode me ensinar a mentir???” Ela continua explicando que tipo de ferimentos sofreu na discussão – dizendo que torceu o tornozelo e alegando que os paramédicos apareceram na porta do hotel “ilegalmente”.

Ela acrescenta: “Eles nunca entraram no meu quarto, mas me senti completamente assediada. Estou me mudando para Boston!!!”

Claro, com base em nossos relatórios… sabemos que não foi assim que as coisas aconteceram. Como dissemos a você – alguém chamou a polícia para denunciar uma mulher que corresponde à descrição de Britney causando confusão no hotel, supostamente incomodando funcionários e hóspedes.

Depois que os policiais apareceram e não viram nada de errado – fomos informados de que Britney e Paul foram ao quarto deles, continuaram festejando e eventualmente entraram em uma briga… que terminou com ela se machucando. Os paramédicos foram eventualmente chamados, mas Britney não foi retirada da maca.

Em vez disso, ela saiu do prédio com os próprios pés – mas parecia rude. Disseram-nos que ela não saiu com Paul, nem pegou uma ambulância. Ela saiu com segurança.