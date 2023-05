O milagroso buzzer-beater de Derrick White de todos os ângulos, além da câmera Phantom

Tele celtas de Boston se tornou a quarta equipe em NBA história para forçar um jogo 7 depois de perder por 0-3 na série, e o primeiro do pelotão a sediar a disputa final, tudo graças a uma campainha milagrosa lançada por Derrick White na noite de sábado no Kaseya Center.

White, 28 anos, marcou o rebatimento após um erro Marcus Smart triplo e ele era o único em toda a arena que sabia que a marca era boa.

Shakira torce por seu time favorito da NBA, o Miami Heat, na final da Conferência Leste contra o Celtics

Os torcedores do Heat comemoraram o que acreditavam ser um ingresso para o Finais da NBA de 2023mas o Denver Nuggets ainda estão esperando por seu rival.

Quando o jumbotron repetiu a campainha, ficou claro para todos que White disparou antes que o relógio batesse zero, levando o Celtics a um frenesi de comemoração.

Rob Pérezconhecido como “@WorldWideWob” no Twitter, compartilhou um vídeo da reação de todos à foto de White de diferentes ângulos.

Derrick White pode mantê-lo?

White estava saindo do banco durante todos os playoffs para Boston até alguns jogos atrás e como as coisas mudam rapidamente.

Ele agora é o herói do Celtics após atuações icônicas consecutivas. No jogo 5, as brancas marcaram 24 pontos com seis arremessos de 3 pontos, seguidos por uma campainha. É ainda melhor em câmera lenta.

treinador principal de Boston Joe Mazzulla agora tem a oportunidade de se tornar o quinto treinador principal estreante consecutivo chegando às finais, a segunda consecutiva para a franquia.

O jogo 7 está marcado para a noite de segunda-feira no TD Garden. Nenhum time jamais foi eliminado dos playoffs depois de vencer por 3 a 0.