Universidade Federal de Santa Maria divulga datas importantes do Vestibular Extraordinário

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgou as principais datas do Vestibular Extraordinário após a instituição definir a retomada de processo seletivo próprio para ingresso de novos alunos nos cursos superiores.

De acordo com o divulgado pela UFSM, o edital de abertura do Vestibular Extraordinário será publicado no dia 12 de de maio, próxima sexta-feira. O documento apresentará o cronograma completo do processo seletivo, os procedimentos e regras.

A divulgação das principais datas foi feita na última sexta-feira, dia 5 de maio, em coletiva de imprensa realizada na Sala dos Conselhos, no prédio da Reitoria da UFSM. O evento contou com a presença do pró-reitor de Graduação, Jerônimo Tybusch, que destacou que a universidade está preparada para a retomada do processo seletivo:

“Fazer o processo seletivo não é algo novo para nós. A UFSM seguiu trabalhando em outras provas e concursos, então, estamos preparados para essa retomada”, afirmou o pró-reitor.

Período de inscrição

De acordo com a UFSM, o período de inscrição será do dia 12 de maio ao dia 12 de junho de 2023. Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico que será disponibilizado no site da universidade.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor a UFSM ainda não divulgou. A universidade permitirá que estudantes de baixa renda solicitem a isenção da taxa de inscrição.

Aplicação das provas

Para a classificação dos inscritos, a UFSM irá considerar o desempenho obtido pelos candidatos em prova aplicada pela universidade. A aplicação das provas acontecerá em um único dia, manhã e tarde, em todos os campi da UFSM.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está prevista para o dia 9 de julho de 2023. A avaliação abarcará os conteúdos referentes aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio.

Conforme divulgado na coletiva de imprensa, a elaboração das provas do concurso levará em conta as áreas comuns do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, no período da manhã, a UFSM aplicará questões de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ciências da Natureza e Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

No período da tarde, os candidatos responderão a questões de Linguagem e suas Tecnologias e a uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

Oferta de vagas



Esse processo seletivo do meio do ano visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre de 2023. De acordo com a UFSM, a oferta total para o Vestibular Extraordinário é de 469 vagas. Do total das oportunidades, 395 são para o Campus Sede, 57 para o Campus Cachoeira do Sul e 17 para o Campus Palmeira das Missões. As vagas são para 39 (trinta e nove) opções de cursos de graduação.

Nesse sentido, nessa edição de retomada do vestibular tradicional, a UFSM realizará o preenchimento de 30% das vagas. Para o preenchimento das demais vagas (70%), a UFSM vai aderir o Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

Há quase dez anos, a UFSM realiza a seleção de novos alunos por meio do SiSU, que utiliza as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para fins de classificação. Desse modo, com exceção de editais específicos para refugiados e indígenas, desde 2014 o acesso à universidade ocorria através do SiSU.

Sobre a UFSM

Fundada em 1960, a UFSM foi a primeira universidade federal criada no interior, fora de uma capital brasileira. Atualmente, a universidade é uma das principais instituições de ensino superior do Estado do Rio Grande do Sul.

Acesse o site da UFSM para mais informações.

