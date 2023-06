Neste fim de semana, um marco importante acontecerá na área da assistência social no Brasil. Haja vista, a primeira etapa da integração entre o Cadastro Único e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) será implementada, trazendo inúmeros benefícios e simplificações para os cidadãos e gestores públicos.

Qualificação de dados sociais: integração entre Cadastro Único e CNIS é iniciada

Em suma, o Cadastro Único é um instrumento fundamental para a identificação e seleção de famílias de baixa renda que têm direito a programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Já o CNIS, por sua vez, é o banco de dados que registra as informações trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores brasileiros.

Cruzamento de informações

Em suma, com a integração entre esses dois sistemas, será possível cruzar as informações e identificar possíveis divergências ou pendências. Dessa forma, isso permitirá uma análise mais precisa da situação socioeconômica das famílias cadastradas, evitando fraudes e garantindo que os benefícios sejam direcionados às pessoas que realmente necessitam.

Regularizações automáticas

Além disso, uma das grandes vantagens dessa integração é a regularização automática das pendências identificadas. Anteriormente, quando uma família tinha algum tipo de inconsistência nos dados, era necessário buscar atendimento em diferentes órgãos e apresentar documentação para resolver a situação. Com a integração, o sistema fará essa correção automaticamente, poupando tempo e esforço dos beneficiários.

Dessa forma, a regularização automática trará mais agilidade e eficiência no acesso aos benefícios sociais. Assim sendo, as famílias que estiverem com pendências serão notificadas e informadas sobre as correções realizadas pelo sistema. Dessa forma, elas poderão acompanhar o processo de regularização e terão a garantia de que seus direitos serão preservados.

Desburocratização

Outro ponto importante é a redução da burocracia e da papelada envolvida no processo de atualização cadastral. Com a integração, as informações serão compartilhadas entre os sistemas de forma automática e segura, eliminando a necessidade de múltiplos cadastros e documentos. Isso simplificará a vida dos cidadãos e facilitará o trabalho dos gestores públicos.



Além disso, a integração entre o Cadastro Único e o CNIS permitirá uma visão mais completa da trajetória socioeconômica dos cidadãos. Haja vista, com acesso a informações trabalhistas e previdenciárias, será possível analisar de forma mais precisa as condições de vida das famílias cadastradas. Identificando situações de vulnerabilidade e direcionando ações de apoio de maneira mais efetiva.

Assim sendo, essa primeira etapa de integração é apenas o começo de um processo contínuo de aprimoramento e atualização dos sistemas. Dessa forma, a expectativa é de que, no futuro, novas funcionalidades sejam adicionadas, permitindo uma integração ainda mais completa entre o Cadastro Único e outros sistemas de assistência social e previdência.

A integração entre o Cadastro Único e o CNIS é uma importante iniciativa do governo federal para aprimorar a gestão e a transparência dos programas sociais. Uma vez que com essa integração, o Estado poderá atender de maneira mais eficiente as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo que os recursos sejam direcionados de forma justa e equitativa.

Dados transmitidos de forma eficiente e segura

Em resumo, a primeira etapa da integração entre o Cadastro Único e o CNIS traz uma série de benefícios para os cidadãos brasileiros. Com a regularização automática das pendências, a redução da burocracia e o acesso a informações mais precisas, será possível garantir uma gestão mais eficiente e justa dos programas sociais. Assim contribuindo para a melhoria das condições de vida das famílias mais vulneráveis.

Portanto, essa ação faz parte de uma medida relativamente nova e relevante. Já que é a primeira vez que o Cadastro Único recebe dados oriundos do CNIS, o que representa mais de 80 bilhões de informações transmitidas entre os sistemas. Assim sendo, essa ação representa um marco na qualificação de dados sociais da base do Governo Federal.