A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) aplica neste domingo, dia 4 de junho, as provas do Vestibular para ingresso nos novos cursos Tecnólogos ofertados no campus de Loanda. A aplicação acontecerá no período da tarde, com início às 14h (horário de Brasília).

De acordo com o edital, a abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 13h, com fechamento às 13h30min (horário oficial de Brasília). A Unespar orienta os candidatos a chegarem aos locais de prova com antecedência. A universidade não permitirá a entrada de candidatos após o horário de fechamento dos portões.

Para ter acesso ao local de prova, o candidato deverá apresentar documento oficial e original de identificação com foto.

Para a realização da Prova, não serão aceitos os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Título de Eleitor, carteira de estudante, carteira funcional de natureza pública ou privada e protocolo de requerimento de expedição de qualquer tipo de documento.

A Unespar orienta ainda os candidatos a levarem caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

Prova de redação

Esse processo seletivo contará com apenas uma única fase. A classificação dos inscritos irá considerar as notas obtidas pelos candidatos nessa fase. Conforme o edital, a avaliação consistirá em uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. A duração da aplicação será de 2h30 (duas horas e meia).

A proposta de redação será sobre tema da atualidade e exige a produção de um texto do tipo dissertativo-argumentativo. Os gêneros discursivos que poderão ser solicitados são: Carta do Leitor, Comentário Crítico, Resposta Interpretativo-Argumentativa, Resumo, Artigo de Opinião.

Conforme o edital, será eliminado do processo seletivo o candidato cuja Redação:

a) apresentar identificação do(a) candidato(a), incluindo: apelido, pseudônimo, inicial de nome, quaisquer marcas que possam representar identificação;

b) texto escrito a lápis ou caneta com a cor da tinta diferente de azul ou preta;

c) fugir ao tema proposto;

d) não atender ao limite mínimo e máximo de linhas estabelecido na proposta;

e) que for ilegível.



A duração estabelecida para realização da Prova (duas horas) é o tempo total de que o candidato dispõe para realizar a leitura das instruções e a produção da Redação.

Oferta de vagas

O processo seletivo visa a seleção de novos alunos para ingresso no 2º semestre de 2023. Há vagas para três os novos cursos tecnólogos vinculados ao campus de Paranavaí: Agroecologia, Gestão de Produção Industrial e Gestão do Turismo, ofertados no período noturno.

As atividades acadêmicas serão na antiga Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná (Facinor), em Loanda. A oferta total da Unespar é de 120 vagas, sendo 40 para cada um dos três novos cursos tecnólogos de Loanda. Haverá reserva de 50% do total das vagas de acordo com o Sistema de Cotas.

Desse modo, 25% das vagas são para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, 20% são para candidatos pretos ou pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, e 5% para candidatos com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação, se público ou privado.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 21 de junho de 2023.

O cronograma indica ainda que os convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula nos dias 5 e 6 de julho. O requerimento de matrícula deverá ser feito on-line.

A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital. Entre os documentos solicitados estão o certificado de conclusão do Ensino Médio e o RG do candidato.

Acesse o site da Unespar para mais informações.

