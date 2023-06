A Previdência Social é um dos pilares fundamentais para garantir a segurança financeira dos cidadãos no momento da aposentadoria ou em casos de incapacidade laboral. No entanto, um dos desafios enfrentados por esse sistema é o alto índice de perícias médicas canceladas devido ao não comparecimento dos segurados.

Assim sendo, com o intuito de solucionar esse problema, o Ministério da Previdência está testando um projeto inovador que busca reduzir a quantidade de perícias canceladas, através do aumento do contato telefônico e mensagem de texto.

Em suma, essa iniciativa promete melhorar em 20% a efetividade diária do atendimento presencial. Neste artigo, vamos explorar mais detalhes sobre esse projeto e seus possíveis benefícios.

O desafio das perícias canceladas

De forma geral, as perícias médicas são essenciais para a concessão de benefícios previdenciários, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

No entanto, muitas vezes os segurados não comparecem às perícias agendadas, resultando em cancelamentos e prejuízos para ambas as partes. Esse cenário cria uma demanda excessiva de novos agendamentos e dificulta a celeridade dos processos.

O projeto piloto

Com o objetivo de otimizar o sistema de perícias médicas, o Ministério da Previdência decidiu implementar um projeto piloto que busca reduzir o número de perícias canceladas. Dessa forma, a proposta consiste em aumentar o contato telefônico e o envio de mensagens de texto aos segurados, lembrando-os da data e horário agendados para a perícia.

Aumento da efetividade diária



Estima-se que o uso de contato telefônico e mensagem de texto aumente em até 20% a efetividade diária do atendimento presencial. Assim sendo, com a confirmação prévia da presença do segurado, é possível evitar o cancelamento da perícia e reduzir a sobrecarga do sistema.

O projeto traz benefícios significativos para os segurados, já que a confirmação prévia de comparecimento evita que eles percam a data agendada, tendo que esperar por um novo agendamento.

Além disso, a redução dos cancelamentos contribui para uma análise mais ágil dos processos, resultando em uma resposta mais rápida para aqueles que realmente necessitam dos benefícios previdenciários.

Benefícios para a Previdência Social

A redução das perícias canceladas traz diversos benefícios para a Previdência Social. Haja vista, com a diminuição da demanda de agendamentos, os recursos humanos e materiais podem ser realocados de forma mais eficiente, otimizando o atendimento e reduzindo as filas de espera. Além disso, a agilidade no processo de análise das perícias contribui para evitar possíveis fraudes.

Assim sendo, o uso de contato telefônico e mensagem de texto como estratégia para reduzir as perícias canceladas é um exemplo de como a tecnologia pode ser aliada do sistema previdenciário. Essas ferramentas permitem um contato direto e eficiente com os segurados, facilitando a comunicação e lembrando-os de sua responsabilidade de comparecer às perícias agendadas.

O desafio da adesão

Um dos desafios do projeto é garantir a adesão dos segurados ao receberem as mensagens e ligações. Para isso, é importante que a Previdência Social invista em campanhas de conscientização e esclarecimentos sobre a importância de comparecer às perícias agendadas. Dessa forma, é necessário informar aos segurados que o não comparecimento pode acarretar em cancelamentos e atrasos nos processos.

Avaliação dos resultados

Durante o período de implementação do projeto piloto, é fundamental realizar uma avaliação criteriosa dos resultados alcançados. Assim sendo, será necessário analisar se houve redução significativa no número de perícias canceladas, se houve melhoria na efetividade diária do atendimento presencial e se os segurados estão aderindo ao novo método de contato.

Dessa forma, a adoção de tecnologias e estratégias inovadoras é fundamental para otimizar o sistema previdenciário, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente aos cidadãos que dependem dos benefícios previdenciários.