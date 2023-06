Em junho, o aplicativo Caixa Tem irá liberar uma série de pagamentos para vários grupos de pessoas. O app é uma iniciativa da Caixa Econômica Federal e dá acesso a conta social digital. Através dela, o cidadão pode ter acesso ao pagamento de benefícios sociais e direitos trabalhistas com acesso online.

Este mês, três novos benefícios serão repassados pelo app Caixa Tem a milhares de brasileiros. Assim, conheça cada um deles e veja se você terá direito a receber.

Caixa Tem libera novos pagamentos em junho

Ao todo, o aplicativo Caixa Tem irá liberar três benefícios este mês para milhares de brasileiros. Trata-se do Bolsa Família, Auxílio Gás e o PIS. A seguir, conheça cada um desses programas e veja quem pode receber.

Bolsa Família e Auxílio Gás

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do Brasil e conta com o pagamento por meio do Caixa Tem. Podem participar do programa as famílias que possuem um renda mensal per capita (por pessoa) de até R$ 218.

A novidade desse mês está relacionada ao novo valor dos repasses. Isso porque o Governo Federal atualizou os valores e garantiu que nenhuma família receba menos do que R$ 600.

Além disso, houve a implementação de novos acréscimos. Agora, as crianças de até 6 anos receberão um bônus de R$ 150. Ademais, membros entre 7 e 18 anos incompletos, gestantes e mães que amamentam receberão um bônus de R$ 50 na parcela mensal.

Além disso, também haverá o pagamento do Auxílio Gás este mês. O benefício contempla milhares de brasileiros e ajuda no custeio do valor do gás de cozinha.

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses e o seu valor é equivalente a 100% da média nacional do botijão de gás.



Calendário de pagamentos

Os programas Bolsa Família e Auxílio Gás seguem o mesmo calendário de pagamentos. Ademais, a Caixa Econômica é a responsável por realizar os repasses, disponibilizando o saldo na conta social digital, por meio do aplicativo Caixa Tem.

A seguir, confira o calendário oficial:

Final de NIS 1: 19 de junho;

Final de NIS 2: 20 de junho;

Final de NIS 3: 21 de junho;

Final de NIS 4: 22 de junho;

Final de NIS 5: 23 de junho;

Final de NIS 6: 26 de junho;

Final de NIS 7: 27 de junho;

Final de NIS 8: 28 de junho;

Final de NIS 9: 29 de junho;

Final de NIS 0: 30 de junho.

Caixa Tem vai liberar o pagamento do PIS para novos grupos

O PIS (Programa de Integração Social) é um benefício governamental que distribui um salário extra anualmente para os trabalhadores brasileiros. Este ano o pagamento está sendo realizado de acordo com o ano-base 2021.

Dessa forma, os trabalhadores que trabalharam de carteira assinada por, pelo menos, 30 dias em 2021, poderão receber o pagamento bônus este mês.

Para ter direito ao benefício, o cidadão precisa seguir os critérios de elegibilidade:

Ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

Receber até dois salários mínimos mensais;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há, pelo menos, 5 anos;

O empregador precisa ter declarado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) / e-Social.

Ademais, o pagamento do PIS é proporcional aos meses em que o cidadão trabalhou no ano-base, podendo chegar a até um salário mínimo nacional.

A cada mês, dois novos grupos podem ter acesso ao benefício. Em junho, irão receber os trabalhadores que nasceram nos meses de setembro e outubro. Por fim, o valor estará disponível no aplicativo Caixa Tem a partir do dia 16.