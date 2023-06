Criada em 2021, a Universidade Federal do Distrito Federal (UnDF) divulgou as datas e procedimentos para o seu primeiro processo seletivo. De acordo com o calendário acadêmico, a seleção visa o ingresso de alunos no 2º semestre deste ano.

O edital que regulamenta a seleção já foi publicado. Conforme indicado no documento, a UnDF receberá as inscrições a partir do dia 7 de junho, próxima quarta-feira. O período de inscrição seguirá aberto até as 23h59 do dia 21 de junho (horário de Brasília). Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

A UnDF receberá as inscrições de forma virtual. Portanto, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da universidade e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, além das informações pessoais, os estudantes deverão informar os dados escolares e de contato e indicar a opção de curso de graduação desejada. Somente os estudantes que tenham o Ensino Médio completo poderão se inscrever na seleção.

Além disso, segundo o edital, para se inscrever, os candidatos não podem ter ensino superior completo e nem estar matriculado em outra instituição pública de ensino superior.

Processo Seletivo Estudantil

Conforme estabelecido por meio de edital, não haverá aplicação de provas nesse processo seletivo. A classificação dos candidatos será feita exclusivamente a partir do aproveitamento das notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Portanto, para se inscrever no processo seletivo, além de ter o Ensino Médio completo, o estudante precisa ter participado de uma das edições aceitas pela UnDF para fins de classificação. De acordo com o edital, a universidade aceitará as notas de uma das edições ocorridas nos últimos cinco anos, ou seja, entre 2018 e 2022.

A seleção dos estudantes será feita com o somatório das notas obtidas nas disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Redação do Enem em apenas uma das últimas cinco edições do exame.



Você também pode gostar:

Para concorrer às vagas na UnDF, o candidato deve ter obtido nota mínima no Enem de 300 pontos em linguagens, 300 em ciências humanas, 200 em matemática, 200 em ciências da natureza. Além disso, a nota mínima exigida para a prova de redação é de 200 pontos.

Oferta de vagas e cursos

A oferta total da UnDF para a formação das primeiras turmas é de 360 (trezentos e sessenta) vagas no segundo semestre letivo de 2023. As oportunidades contemplam 9 (nove) opções de cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnológicos).

Serão 40 (quarenta) vagas para cada curso. Veja a seguir a lista dos primeiros cursos da UnDF:

Licenciatura em Pedagogia (matutino); Licenciatura em Matemática (matutino); Bacharelado em Engenharia de software (matutino); Bacharelado em Sistema de informação (matutino); Tecnológico em Gestão ambiental (matutino); Bacharelado em Serviço social (noturno); Tecnológico em Produção cultural (noturno); Tecnológico em Gestão pública (noturno); Tecnológico em Gestão da tecnologia da informação (noturno).

Ainda segundo o edital, a UnDF reservará metade do total das vagas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública. Portanto, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

De acordo com o cronograma, a UnDF divulgará a lista de inscrições homologadas e notas no dia 28 de junho, com a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado preliminar no período de 29 de junho a 4 de julho.

A classificação final do Processo Seletivo Discente será publicada em 11 de julho de 2023. Os convocados na 1ª chamada deverão se matricular entre os dias 17 e 21 do mesmo mês.

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesso o edital na íntegra.

Leia também O Inep abriu o período de inscrição para o ENEM 2023 nesta segunda-feira (5); veja como se inscrever.