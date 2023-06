A estrela do OnlyFans, Moriah Mills, expõe os segredos chocantes de Zion Williamson, do Pelicans, em um discurso explosivo no Twitter

Ssensação da mídia ocial Moriah Mills recentemente teve um colapso no Twitter sobre o jogador da NBA Zion Williamsonrevelação de gênero de com outra mulher, expressando seu choque e decepção. Mills, que acreditava que ela e Zion eram um casal, se viu confrontada com a realidade de seu envolvimento com outra pessoa. Jornalista Will Burge forneceu uma análise perspicaz do tópico inicial do Twitter, investigando os detalhes.

Depois de apagar sua explosão inicial, houve um período de silêncio por três dias. No entanto, Moriah ressurgiu no Twitter algumas horas atrás para compartilhar seus pensamentos mais uma vez. Ela twittou: “Costumava assistir a esposas de basquete na TV quando era mais jovem, agora o drama se tornou minha vida, não o que eu assinei”.

Moriah Mills: “Parece um troféu”Twitter Moriah Mills

Seus tweets subsequentes assumiram um tom mais negativo, visando Zion diretamente. Ela escreveu: “E você está certo, estou brava @Zionwilliamson. Toda essa situação faz você gastar todos os tipos de dinheiro desnecessário e aquela mamãe bebê é tóxica”.

Moriah não parou por aí e apresentou algumas evidências para apoiar suas afirmações. Ela twittou: “Obrigada pelos presentes que você me deu na semana passada @Zionwilliamson. Não sei por que você queria me deixar chateada de novo, mas está tudo bem. Você tem responsabilidades agora!!! Você também ficaria bravo se sua mesada de $ 107 mil pode ter que ser cortado por causa de uma armadilha, baby !! E não, não estou postando todos os recibos disso.

Obrigado pelos presentes que você me deu na semana passada @Zionwilliamson não sei por que você queria me deixar chateado de novo, está tudo bem. Você tem responsabilidades agora !!! Você também ficaria bravo se sua mesada mensal de 107k tivesse que ser cortada por causa de uma armadilha, baby !! E não, não estou postando… pic.twitter.com/vpCKqMQCrq ? Moriah Mills (@moriahmillsss) 10 de junho de 2023

Moriah revelou os segredos de Sião

Essas revelações sugerem que Sião pode ter pago moriá pelo menos $ 55k só na semana passada. Além disso, ela afirma receber um impressionante subsídio mensal de US $ 107 mil da estrela do basquete. Isso equivale a uma renda isenta de impostos de $ 1.284.000 por ano! Vale lembrar que, mesmo descontados os impostos, é comparável ao salário anual de atleta de destaque Micah Parsons. Tudo isso por estar envolvido com Zion?!

Parece que Zion entrou em contato com Moriah em particular, citando um acordo de não divulgação. No entanto, Moriah respondeu desafiadoramente: “Eu não dou a mínima para um NDA. Eu estava bêbado antes de nosso primeiro encontro no hotel e assinei com um nome falso no documento. Foda-se. Sua casa estava imunda , roupas sujas e refrigerantes por toda parte. Essa vadia não limpa. Foda-se!”

Dentre todas as denúncias, uma das mais impactantes para pelicanos fãs é a declaração de Moriah: “Seu time nem gosta de você. Você é um completo fodido @Zionwilliamson, e tudo que você faz é mentir. A noite em que você deu a coletiva de imprensa sobre saúde mental é a mesma noite em que você estava implorando para me levar de volta para Nova Orleans. Foda-se! Todo mundo deveria saber que você é o bastardo mentiroso que você é!!! Maníaco por sexo.”