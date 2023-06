A partida: Klay Thompson atinge espectador com tee shot errante

O jogo se envolveu, com Kansas City Chiefs superestrelas e Super Bowl campeões Patrick Mahomes e Travis Kelce levando a vitória para casa. Golden State Warriors legendas Stephen Curry e Klay Thompson formaram o time adversário, mas não conseguiram fazer o trabalho.

Curry mais do que se manteve, como já demonstrou no passado com habilidades de golfe mais do que úteis. Thompson, por outro lado, deixou muito a desejar. Tanto que o companheiro de equipe do Warriors Draymond Verde fez um comentário sarcástico no curso em relação ao desempenho do armador.

Não parou por aí, no entanto. Alguns buracos depois, Thompson disparou uma tacada inicial rebelde que soou doce do clube, mas se desviou muito bem. O tiro de alguma forma acabou atingindo um espectador, e eles caíram desesperadamente no chão.

Embora não tenha havido confirmação do estado de saúde do referido espectador, esperamos que fique bem a longo prazo. Se serve de consolo para eles, Thompson passou por eles e se desculpou por acertá-los com seu chute.

Boas notícias para Klay

Thompson pode se consolar com o fato de que entrará na 11ª temporada de seu NBA carreira em ótima forma, tanto em termos de saúde quanto de habilidades, já que disputou 69 jogos na última temporada, com mais de 41% de arremessos na faixa de três pontos.

Ele também terá um novo companheiro de All-Star, com Chris Paul tendo sido adquirido via comércio há uma semana. Thompson pode estar esperando que Paul possa mostrar a ele algumas dicas sobre os greens.