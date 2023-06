A revelação chocante de Tom Holland sobre por que ele está se afastando dos holofotes

Tom Holland revelou recentemente em entrevista ao Extra que fará uma pausa na atuação no próximo ano. A decisão vem após a intensa produção de seu novo AppleTV+ thriller policial, “A sala lotada.” Na série, Holland interpreta Danny Sullivanum personagem baseado na figura da vida real Billy Milliganque sofria de transtorno dissociativo de identidade e se envolveu em um tiroteio em Rockefeller Center em 1979.

Holland se abriu sobre os desafios que enfrentou durante a produção do programa: “Foi uma época difícil, com certeza. Estávamos explorando certas emoções que definitivamente nunca experimentei antes. E, além disso, ser produtor, lidar com o problemas do dia-a-dia que acompanham qualquer set de filmagem, apenas adicionaram um nível extra de pressão.”

Embora tenha gostado da experiência de aprendizado de ser produtor, mergulhar em um personagem com graves problemas de saúde mental o levou ao seu limite. “O show me quebrou. Chegou um momento em que eu precisava de uma pausa e desapareci e fui para o México por uma semana e tive um tempo na praia e descansei. Agora estou tirando um ano de folga, e isso é resultado de como esse show foi difícil”, disse ele.

Em entrevista anterior com Entretenimento semanal, Holland mencionou que trabalhar em “The Crowded Room” teve um impacto profundo em sua vida pessoal, levando a um “meio colapso”. Ele até considerou raspar a cabeça para se separar do personagem.

Ele está sóbrio há um ano e cuidando de sua saúde mental

Apesar dos desafios, Holland encontrou alguns resultados positivos do processo. Ele revelou que está sóbrio há mais de um ano e creditou a série por mudar sua perspectiva sobre saúde mental. “Aprender sobre saúde mental e o poder dela, e falar com psiquiatras sobre as lutas de Danny e Billy, tem sido algo muito informativo para minha própria vida”, ele compartilhou.

“The Crowded Room” apresenta um elenco impressionante, incluindo Amanda Seyfried, Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Laila Robins, Christopher Abbott e Henry Eikenberry. A série está marcada para estrear em 9 de junho exclusivamente no Apple TV+.