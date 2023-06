Boxe: A mansão de Gervonta Davis na Flórida foi assaltada enquanto ele estava na prisão, quanto os assaltantes levaram de Tank?

Gervonta Davis está atualmente em um baltimore prisão por violar os termos de sua sentença de prisão domiciliar de três meses por se envolver em um acidente de carro em 2020 e, enquanto ele estava na prisão, ladrões aproveitaram a oportunidade para entrar em sua mansão na Flórida e roubar o boxeador.

De acordo com o jornal Baltimore Banner, ele deveria estar em seu treinador de Calvin Ford casa em Baltimore, mas estava hospedado no Hotel Four Seasons em Baltimore. Depois de rejeitar fords casa, sua ideia era se mudar para a luxuosa cobertura que acabara de comprar para cumprir a pena.

Gervonta Davis deveria cumprir uma pena de prisão domiciliar de três meses na casa de seu treinador, no entanto, Tank fez um caso sobre as condições da propriedade em que deveria permanecer, dizendo que apenas seus seguranças não caberiam nem no quarto onde ele foi nomeado.

O telefonema surreal de Gervonta Davis de sua cela na prisão após ser sentenciado

Muito menos os filhos que precisavam de mais espaço para ficar com o pai e fazer atividades recreativas enquanto ele está em prisão domiciliar.

O fato é que, segundo Michael Tomkoadvogado de Davis, o quarto na casa de Ford não poderia acomodar a equipe de segurança do boxeador por 24 horas.

O advogado de Gervonta entrou na frente do trem e assumiu a culpa pelo comportamento de seu cliente, embora o Tanque já esteja preso, seu advogado se dirigiu à mídia dizendo “A culpa é minha, porque ele não fez nada de errado. Ele fez o que eu pedi para ele fazer. […] Eu não acho que o Sr. Davis fez nada de errado, exceto ouvir seu advogado.”

A má sorte de Tank acrescenta Insulto à lesão

O advogado de Gervonta fez outra declaração para dizer que ‘TA mansão de Ank em Parkland, Flórida, foi arrombada e saqueada e que “pertences pessoais, incluindo trajes de boxe premiados e vários automóveis de colecionador, foram levados. Além disso, diz-se que a carga vale centenas de milhares de dólaress”.